Svilar e l’allenatore: doppio annuncio di Ghisolfi prima di Roma-Fiorentina

Le dichiarazione del dirigente del club giallorosso prima dell’inizio della sfida contro la Fiorentina allo stadio Olimpico

Pochi minuti e la Roma di Claudio Ranieri scenderà in campo per sfidare la Fiorentina. I giallorossi non possono fermarsi se vogliono davvero centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo la vittoria a San Siro, firmata Soulé, Mancini e compagni ritrovano il calore dei propri tifosi, che saranno un’arma in più contro i viola di Raffaele Palladino: “I tifosi meritano il meglio. Sarà una serata vibrante, dobbiamo entrare in sintonia con lo stadio”, afferma prima del calcio d’inizio del match, Florent Ghisolfi, Direttore sportivo dei capitolini.

Ai microfoni di DAZN, il Ds ha poi parlato di Soulé, diventato fondamentale negli schemi di Ranieri, dopo un inizio non certo facile: “Crediamo in lui – prosegue Ghisoldi -. Lo abbiamo tenuto per questo, sta crescendo, ha un buon feeling con Ranieri, porta freschezza e talento”.

Arriva, inoltre, una battuta anche su Dovbyk: “Non abbiamo mai nascosto che ci aspettiamo di più da lui – afferma il Ds della Roma -, come per tutti gli altri. Ma siamo contenti del suo lavoro e del suo impegno. Vogliamo lavorare e costruire il futuro con lui”.

Roma-Fiorentina, Ghisolfi: “Idee chiare sull’allenatore”

Ai microfoni di Sky Sport, invece, Ghisolfi ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’allenatore. Tra i tifosi giallorossi c’è grande attesa in merito al successore di Claudio Ranieri

“Quello che posso dire ai tifosi è che stiamo lavorando – prosegue il Ds della Roma -. Abbiamo le idee chiare, siamo allineati con mister e proprietario al 100%. Vogliamo costruire un’organizzazione con unità e passione. La proprietà lo comunicherà al momento giusto. È un nome mai uscito? Come detto prima, non voglio confermare o meno. Stiamo lavorando sul futuro ma la cosa più importante è il presente e oggi”.

Immancabile, infine, una battuta su Svilar. Il portiere e la Roma sono in trattativa per il rinnovo del contratto: “Non abbiamo fretta, il contratto scade nel 2027 – afferma tranquillo Ghisolfi -. Stiamo parlando e siamo ottimisti. Lui vuole restare alla Roma e noi vogliamo costruire il futuro con lui”.

E sulle tempistiche del prolungamento, Ghisolfi non mostra alcun rimpianto: “No, non abbiamo fretta visto che scade nel 2027. Lui merita il rinnovo e il meglio, vogliamo costruire con coerenza finanziaria”, conclude il Direttore sportivo.