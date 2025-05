Roma-Fiorentina, nervi tesi a fine primo tempo: Palladino furioso, Pellegrini litiga a distanza

Dopo la rete di Dovbyk che ha mandato in vantaggio i giallorossi è scattata la bufera in campo e sono proseguite le storie tese

Partita tesa all’Olimpico tra Roma e Fiorentina, con il gol giallorosso arrivato in extremis in chiusura di primo tempo da parte di Dovbyk, forse il peggiore dei primi 45 minuti e non a caso bersagliato dai tifosi a ogni errore. Proprio l’ucraino ha segnato una rete per ora pesantissima proprio allo scadere del quarto minuto di recupero. Roma al settimo cielo, Palladino invece una furia con tutti perché qualcosa evidentemente non gli quadrava. Nello specifico il tempo, tanto che ha preso in mano il cronometro mostrandolo in maniera veemente al IV Uomo. Poi il tecnico viola è corso nel tunnel degli spogliatoi al duplice fischio di Chiffi pochi secondi più tardi. Il calcio d’angolo è stato battuto prima dello scadere del 49′, per cui in tempo, poi la rete di Dovbyk arrivata a 49’04”. In teoria, quindi, tutto regolare.

Un finale di tempo comunque molto teso tra le panchine e non solo. Tornando verso i rispettivi scalini per poi rientrare nei loro spogliatoio, Lorenzo Pellegrini ha cominciato a beccarsi con un componente dello staff della Fiorentina. Uno scambio di certo non di gentilezze – sempre a distanza – tra i due e qualche vaffa. Una coda calda dopo qualche storia tesa in campo anche tra Mancini, che si è fatto sentire sull’ex compagno Zaniolo.