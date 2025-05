Roma-Fiorentina, l’Olimpico abbraccia Bove: lo striscione della Sud. Poi fischi all’ex Zaniolo

Nel prepartita i tifosi giallorossi hanno omaggiato un ‘figlio di Roma’ come Bove: “Continua a sognare” Tutt’altra accoglienza per l’attaccante viola

Roma-Fiorentina è alle porte, pochissimi minuti al fischio d’inizio di una delle partite più importanti della stagione per entrambe le squadre. La Lazio ha vinto, Bologna e Juventus si sfideranno in uno scontro diretto che toglierà inevitabilmente punti a qualcuno. Per questo tre punti stasera significherebbero tantissimo per la stagione. E il clima è quello delle grandissime occasioni, con la Sud che da qualche giorno ha chiamato a raccolta tutti i romanisti per replicare la coreografia di bandiere che ha fatto il giro del mondo già mostrata in Roma-Athletic. Sold out giallorosso, più 1600 tifosi della Fiorentina.

Una partita pesantissima, che significa tantissimo per Edoardo Bove, di ritorno per la prima volta all’Olimpico da avversario della Roma. “Forza Edo… continua a sognare!” lo striscione apparso in Curva Sud per il centrocampista passato in estate alla Fiorentina e colpito da attacco cardiaco a dicembre. Poi i cori di tutto lo stadio, sollecitati anche dallo speaker, per quello che è un vero e proprio figlio di Roma. Ieri tra l’altro il 2002 ha presentato il progetto di partnership della Boreale, la squadra in cui è cresciuto di cui è entrato a far parte, con la Fiorentina. Nel prepartita applausi anche per il pilota di MotoGP Fabio di Giannantonio, grande amico di Bove con cui condivide anche il manager Diego Tavano, che ha fatto incursione sotto la curva direttamente in moto mostrando lo stemma giallorosso sul casco.

Tutt’altra accoglienza invece è stata riservata a Nicolò Zaniolo, ex decisamente poco amato soprattutto dopo l’esultanza per il gol segnato con la maglia dell’Atalanta con cui ha peggiorato i rapporti per il divorzio burrascoso con i giallorossi. Per lui cori e fischi a ripetizione nel riscaldamento. Confermati ovviamente pure alla lettura delle formazioni.