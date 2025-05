Poker nerazzurro a Monza: Gasp vede la Champions, biancorossi in Serie B

L’Atalanta espugna il campo dei brianzoli, che retrocedono ufficialmente: due reti per tempo e 0-4 finale

Il Monza è la prima retrocessa della Serie A 2024/2025. I brianzoli lasciano dunque la massima serie dopo tre stagioni e con tre giornate d’anticipo. Mancava ormai solo una certezza matematica, arrivata con la sconfitta contro l’Atalanta subita nella gara delle 15.

Gli orobici espugnano Monza 0-4, con due reti per tempo. Apre De Ketelaere, che trova il giusto varco nella difesa biancorossa. Lo stesso giocatore belga trova poi il raddoppio grazie ad un pallone vagante in area: sinistro vincente a fil di palo e gara già in ghiaccio. Gli ospiti concedono spazi e il Monza però cresce. Castrovilli segna di testa, ma in fuorigioco, mentre Carnesecchi è bravo a dire di no ad Akpa Akpro.

Nella ripresa Lookman brucia Lekovic e trova il tris dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. Gli spazi sono tanti da una parte e dall’altra: Carnesecchi è super sul colpo di testa di Forson, mentre Maldini fallisce il poker a tu per tu con Pizzignacco. Poker che alla fine trova un altro ex, Brescianini, che gira in rete un altro pallone vagante nell’area biancorossa.

Monza-Atalanta 0-4, tabellino e classifica

L’Atalanta resta dunque la grande favorita per salire al terzo posto e conquistare un posto in Champions League. Tre punti preziosissimi per gli uomini di Gasperini, che ora dovranno affrontare la Roma in un vero e proprio scontro diretto.

Con la sconfitta invece il Monza è aritmeticamente in Serie B. Il percorso dei brianzoli in Serie A si interrompe dunque dopo tre stagioni. Fatale soprattutto il cammino nel girone di ritorno, con ben 13 sconfitte. Le prossime giornate sanciranno chi, insieme ai brianzoli, dovrà lasciare la Serie A. E anche chi riuscirà a qualificarsi per le coppe europee, oltre a decidere la vincitrice del titolo.

Monza-Atalanta 0-4

Marcatori: De Ketelaere 12′ e 27′, Lookman 47′, Brescianini 88′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Lazio 63; Juventus* 62; Bologna* 61, Roma* 60, Fiorentina* 59; Milan* 54; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI

Udinese-Monza domenica 11 alle 12.30

Atalanta-Roma lunedì 12 alle 20.45