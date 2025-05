PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-LAZIO 0-1: Dia decisivo, Colombo errori gravi

Voti e giudizi del match del ‘Castellani’ valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

EMPOLI

Vasquez 6

Goglichidze 5. Dal 46′ Sambia 6

Ismajli 6

Viti 5,5. Dal 90′ Campaniello sv

Gyasi 5,5

Marianucci 5,5

Fazzini 5,5

Pezzella 6

Solbakken 5. Dal 58′ Konate 5,5

Cacace 5,5

Colombo 5,5

All.: D’Aversa 5,5

LAZIO

Mandas 6

Hysaj 5

Gigot 6

Romagnoli 6

Pellegrini 5,5. Dal 70′ Gila 6

Guendouzi 6,5

Rovella 6. Dal 79′ Provstgaard 5,5

Marusic 6. Dal 46′ Isaksen 5,5

TOP Dia 6,5: in una partita con pochissimi spunti offensivi, il suo dopo 50 secondi è il migliore e soprattutto è decisivo, perché vale tre punti di un peso enorme considerando una prestazione non buonissima della Lazio. La sua rete la tiene in corsa per la Champions. Poi una discreta partita, non meritava di uscire. Dal 58′ Vecino 5,5

Zaccagni 6. Dal 70′ Pedro 6

Castellanos 6

All.: Baroni 5,5

FLOP Arbitro: Colombo 4,5: due decisioni importanti prese, due brutti errori. L’espulsione di Colombo è totalmente inventata e condiziona pesantemente la partita perché l’Empoli gioca 40 minuti in inferiorità numerica. Corretto il secondo giallo a Hysaj, poi nel finale manca un rigore alla Lazio per l’intervento su Pedro. Da chi è stato più volte designato come miglior giovane del panorama nazionale, soprattutto il rosso a Colombo, sono errori gravi.

Empoli-Lazio 0-1, il tabellino

Marcatori: 1′ Dia (L)

Ammoniti: Colombo (E), Goglichidze (E), Pellegrini (L), Hysaj (L), Pezzella (E), Vecino (L), Viti (E), Provstgaard (L)

Espulsi: 38′ Colombo (E), 76′ Hysaj (L)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (46′ Sambia), Ismajli, Viti (90′ Campaniello); Gyasi, Marianucci, Fazzini, Pezzella; Solbakken (58′ Konate), Cacace; Colombo.

A disp.: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Esposito.

All.: D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (70′ Gila); Guendouzi, Rovella (79′ Provstgaard); Marusic (46′ Isaksen), Dia (58′ Vecino), Zaccagni (70′ Pedro); Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Provstgaard, Basic, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin.

All.: Baroni.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Tolfo – Di Giudici; IV Uomo: Crezzini; VAR: Abisso; AVAR: Gariglio