La Roma vince, ma Ranieri non cambia idea: “L’euro me lo tengo in tasca”

Il tecnico giallorosso commenta la vittoria sulla Fiorentina e parla della corsa alla Champions League

La Roma vince contro la Fiorentina lo spareggio Champions e continua la sua corsa al quarto posto. Al termine del match, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha parlato a ‘Dazn’.

CHAMPIONS – “L’euro per la Champions? Continuo a tenerlo in tasca. Dovbyk? Sta facendo bene, i suoi gol sono valsi tantissimi gol. I compagni devono capire le sue potenzialità che secondo me non sono espresse. È un ragazzo timido, non sa ancora molto bene l’italiano. Da una decina di giorni lo vedo anche sorridere, ora ho visto anche quanto ha esultato: prima era più contenuto”.

DOVE POSSIAMO ARRIVARE – “Non lo so, ai ragazzi chiedo il massimo per andare in vacanza senza recriminazioni. Oggi abbiamo giocato con una squadra fortissima, sono bravi, bravi, bravi. Abbiamo fatto una partita buonissima e piena di sofferenza e questa è la cosa che mi rende orgoglioso”.

BOVE – “Ancora non l’ho visto. Gli ho lasciato fargli fare la camminata sotto la Sud perché se lo merita. Una cosa brutta, ma ha davanti un’intera vita”.

ULTIMA PARTITA – “Non ci penso per niente. Ora penso all’Atalanta, al Milan, poi al Torino. Fare l’ultima partita qui all’Olimpico mi riempie di emozioni. Anche quando sono venuto con il Cagliari pensavo che sarebbe stata l’ultima volta, invece il karma, il destino ha deciso così”.

BOLOGNA-JUVE – “Non ci penso, me ne vado a cena e sono sereno”.