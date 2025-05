Kean dai rivali, rabbia Juve: “Lo prendono subito”

Nessuno ha davvero dubbi: il colpo da poco più di 52 milioni di euro sarebbe un affare per chiunque. I messaggi sono davvero chiari

Se Moise Kean non ha ancora trovato il gol in Roma-Fiorentina è solo per merito di un grande Mile Svilar. Il portiere dei giallorossi nel corso del primo tempo si è superato, come gli è capitato spesso in questa stagione, per dire no all’attaccante italiano.

Le giocate dell’ex Juventus, però, non sono passate inosservate. Così il centravanti dei Viola è riuscito nell’impresa di mettere d’accordo proprio tutti. Basta farsi un giro sui social per capirlo

Comunque #Kean è forte forte. Con i prezzi che corrono 52 Mln sono un regalo! — Davide Luise (@davide_luise) May 4, 2025

Prendere Vlahovic a 70mln e vendere Kean a 18mln è quello che ha fatto la @juventusfc Oggi Kean è molto più forte — Mister Peppe ⚽️ (@PeppeSimonett) May 4, 2025

Prendi Moise Kean @marotta — ℙ ¡ ℕ 🅞 (@5to1_) May 4, 2025

#romafiorentina

Kean è stato cacciato ovunque sia andato.

Eppure capisci la differenza tra avere lui e avere invece uno come Dovbyk… — Ala sinistra (@passoperspasso) May 4, 2025

Per la stagione 2025/26

Lukaku ancora in rosa con Moise Kean

Firmereste ?#Napoli — Giustiziere1926 (@Giustiziere1926) May 4, 2025

Il prossimo anno si deve prendere un attaccante solo. Kean @acmilan — Francesco Hart (@Frahart33) May 4, 2025

Se vedo come gioca Kean e poi guardo Dovbyk mi viene da piangere — Gournacho 🇫🇷 (@LolloSiri) May 4, 2025

Kean è un’ira di Dio — Luchino (@luchino_saltato) May 4, 2025

Kean è una bestia vera, un miglioramento incredibile. questi si sono ritrovati un top attaccante preso come scarto che ormai sembrava aver perso il treno della grande promessa. — 🟡MARCO🔴 (@marcop1927) May 4, 2025

Avessimo avuto Kean al posto de Dovbyk eravamo primi in campionato!!! — Francesco (@stantoltuo) May 4, 2025

Tutti pazzi per Kean: nessuno ha dubbi

Così su X ogni tifoso vorrebbe vederlo nella propria squadra: lo vorrebbe quello della Roma, così come i sostenitori di Inter, Napoli e Milan.

Moise Kean ha avuto una crescita davvero incredibile e in quaranta partite disputate è riuscito a segnare 23 gol. Numeri importanti, che ne mettono a rischio la sua permanenza a Firenze.

52 milioni di euro della clausola – come suggerisce un utente – non sono poi così tanti, considerando i prezzi che ci sono. Poi c’è chi sottolinea come Kean sia un grandissimo rimpianto della Juventus, al pari di Soulé. Venduto per soli 18 milioni, il suo valore si è almeno triplicato e i bianconeri sono alla ricerca di un centravanti dopo aver fallito il colpo Vlahovic, destinato a fare le valigie in estate

