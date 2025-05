Inter-Barcellona, polemica furiosa a causa dell’arbitro: ecco perché

A dirigere il match di Champions League sarà il fischietto polacco Marciniak, ma la polemica è già scoppiata

Smaltita la gara contro il Verona, con l’Inter che resta quindi attaccata al Napoli, adesso per i nerazzurri è tempo di concentrarsi su quella che sarà la gara più importante della stagione: la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

A dirigere il match sarà il fischietto polacco Marciniak, esperto direttore di gara, che ha diretto, tra le altre, anche la finale dei Mondiali 2022 tra Francia e Argentina. Al momento della designazione è però scoppiata la polemica, sia via social ma non solo.

Inter-Barcellona, è già polemica: Marciniak al centro delle discussioni

Assistenti di Marciniak in occasione della gara saranno i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var l’olandese Dennis Higler. Avar l’olandese Pol van Boekel.

In Spagna il quotidiano ‘Sport’, molto vicino ai catalani, è passato all’attacco definendo il direttore di gara “il madridista”, in seguito ad una vecchia polemica legata ad video in cui Marciniak è stato immortalato nello spogliatoio con un beauty case del Real Madrid.

Ma non sorridono nemmeno i tifosi interisti, ricordando gli incroci non fortunati con l’arbitro che ha diretto le sconfitte contro Atletico Madrid, Manchester City e Liverpool, tutte nelle ultime tre edizioni della Champions League. E anche l’ultimo precedente a San Siro dell’arbitro polacco non fa sorridere visto che Marciniak ha diretto la sfida tra Milan e Feyenoord che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri. In generale i precedenti non sono dei migliori in casa nerazzurra con il fischietto polacco: solo due vittorie in nove gare, l’ultima nella semifinale di Europa League del 2020 vinta 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Per il resto quattro sconfitte e tre pareggi, due proprio contro il Barcellona. Marciniak ha già arbitrato infatti due sfide tra nerazzurri e catalani: la prima nella fase a gironi della Champions edizione 2018/19 (1-1 a San Siro), la seconda nella fase a gironi dell’edizione 2022/23, 3-3 al Camp Nou.