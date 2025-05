Gasperini prenota la Champions ma perde le staffe: che litigio con un giornalista!

L’Atalanta liquida con un perentorio 4-0 la pratica Monza: post partita ad alta tensione per l’allenatore della ‘Dea’ malgrado il rotondo successo

Tutto facile per l’Atalanta nella trasferta sul campo del Monza, matematicamente retrocesso in Serie B a tre giornate dal termine del campionato.De Ketelaere si sblocca e trascina la ‘Dea’ con una doppietta, mentre Lookman dà spettacolo e chiude i conti nella ripresa.

Gli orobici di Gian Piero Gasperini, in attesa del match di domenica contro la Roma, compiono un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione in Champions League: “Sì, lunedì può essere un match point. Siamo a fine campionato e ogni partita può essere decisiva per raggiungere la Champions – esordisce Gasperini in conferenza stampa – La Champions è un traguardo storico, anche se ci siamo abituati. Vorrei che ci fosse un po’ più di entusiasmo in questo finale di stagione. Con la Roma sarà una gara complicata: non perde da 18 partite e ha un ritmo da scudetto“.

Monza-Atalanta, Gasperini in vista della Roma: “La squalifica di Hien è dura da digerire”

Una cosa però non va già a Gasperini: l’ammonizione e conseguente squalifica di Hien contro la Roma. “Questa è proprio pesante da digerire, eravamo sul 3-0 e con la partita chiusa. Si faceva fatica anche a fare un fallo… Non ci sarà in una partita fondamentale come quella contro la Roma e in difesa non siamo messi proprio benissimo”.

🗣️ #MonzaAtalanta – #Gasperini in conferenza: “Sì, contro la #Roma può essere un match point. Siamo a fine campionato e ogni partita può essere decisiva per raggiungere la Champions” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/xTgU7zjNic — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 4, 2025

Il tecnico fa il punto anche sulle condizioni di Kossounou, uscito all’intervallo: “Non è infortunato, però qualche acciacco ce l’ha visto che è rimasto fermo diversi mesi dopo l’operazione. Magari la prossima settimana starà benissimo, però in difesa abbiamo delle difficoltà oggettive a livello numerico”.

Malgrado il rotondo 4-0 sul campo del Monza e il piazzamento Champions a portata di mano, Gasperini non nasconde un certo nervosismo una volta conclusa la conferenza. L’allenatore nerazzurro nella sala stampa dell’U-Power Stadium litiga e si scaglia contro un giornalista, con il quale evidentemente non scorre buon sangue. Volano parole grosse da parte di Gasperini, che lancia un taccuino verso il cronista e poi rabbiosamente anche una bottiglietta per terra.

L’ufficio stampa dell’Atalanta prova a calmare il tecnico e dopo qualche secondo la situazione si ricompone. Un episodio certamente poco edificante, con Gasperini che perde le staffe nonostante il poker calato in campo dalla sua Atalanta.