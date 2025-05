Dovbyk segna, Svilar para tutto: la Roma continua a sognare la Champions

Allo stadio Olimpico si è giocato il match valevole per la 35esima giornata tra gli uomini di Ranieri e quelli di Palladino: ecco come è andata

Non si ferma più la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi hanno battuto la Fiorentina grazie ad un gol di Dovbyk. La squadra capitolina può così continuare a sognare la Champions League

E’ stato un primo tempo ricco di emozioni ed azioni quello ammirato all’Olimpico, in cui i protagonisti principali sono stati De Gea e Svilar, con parate decisive. L’estremo difensore dei giallorossi ha vinto il confronto diretto con Moise Kean, che non è riuscito a superarlo.

L’italiano stava così ampiamente vincendo il duello con Dovbyk, fuori dalla partita e con diversi errori, che avevano portato i tifosi giallorossi a rumoreggiare. Al 50esimo del primo tempo, a tempo scaduto, però, è stato il centravanti ucraino a portare avanti la squadra di Claudio Ranieri. Il bomber è stato bravo a sfruttare al meglio l’assist di Shomurodov, facendo esplodere quello stadio che fino a pochi secondi prima l’aveva contestato.

Nella ripresa, la Fiorentina ci prova fino alla fine, ma la stanchezza dovuta alla partita di Conference League di giovedì scorso, si fa sentire: all’84esimo, però, Kean ha ancora una volta l’occasione per segnare. L’italiano si trova a tu per tu con Svilar e il portiere della Roma salvata tutto, con l’ennesimo splendido intervento. L’estremo difensore dei giallorossi mette così la firma sulla vittoria della Roma, che agguanta la Lazio al quarto posto a 63 punti.

La classifica dopo Roma-Fiorentina: Viola

La corsa per la Champions League resta dunque davvero calda, in attesa di Juve-Bologna, che andrà in scena fra pochi minuti, i giallorossi scavalcano proprio i bianconeri e i rossoblu. Per la Fiorentina, invece, ora la qualificazione all’Europa più importante è davvero lontana.

Roma-Fiorentina 1-0: 45’+5′ Dovbyk (R)

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (77′ Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé, Pellegrini (46′ Pisilli), Cristante (65′ Gourna-Douath), Koné, Angeliño; Shomurodov (65′ Baldanzi), Dovbyk (77′ El Shaarawy).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Saud, Rensch, Gourna-Douath, Pisilli, Salah-Eddine, Paredes, El Shaarawy, Baldanzi, Saelemaekers.

Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (71′ Beltran), Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour (90′ Adli), Richardson (71′ Colpani), Gosens (46′ Fagioli); Zaniolo (61′ Gudmundsson), Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Richardson, Fagioli, Gudmundsson, Colpani, Cipriani.

Allenatore: Palladino.

Ammoniti: Kean (F), Ndour (F), Pisilli (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Lazio e Roma 63; Juventus* 62; Bologna* 61, Fiorentina 59; Milan* 54; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*Una partita in meno