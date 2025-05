Doppia espulsione e un gol di Dia: alla Lazio il lunch match con vista Champions

La corsa Champions e quella salvezza passano entrambe da Empoli-Lazio. Ecco l’esito del lunch match

Il campionato di Serie A è entrato nel vivo con le ultime giornate che decreteranno tutti i verdetti da emettere. Dalla lotta scudetto alla corsa per un piazzamento europeo, passando per la battaglia per non retrocedere che ancora vede coinvolte parecchie squadre.

Tra le compagini desiderose di mantenere la categoria c’è anche l’Empoli che si ritrova impelagato in una rincorsa che partita dopo partita appare sempre più complicata. Oggi i toscani hanno ospitato la Lazio al Castellani in una gara da non fallire per entrambe considerando la corsa Champions nella quale si ritrova la squadra di Baroni.

La truppa biancoceleste ha iniziato il lunch match odierno nel modo migliore possibile sbloccando la sfida dopo appena una cinquantina di secondi grazie alla zampata del solito Dia bravo ad approfittare di una disattenzione difensiva empolese. La partita si mette quindi ancora di più in potenziale discesa per la Lazio a cavallo del 40′ con l’espulsione per doppia ammonizione di Colombo che sembra condannare l’Empoli.

Al rientro dagli spogliatoi i più pericolosi sono però proprio i toscani che si sono visti annullare un gol a Viti per fuorigioco grazie all’ausilio del Var. Primo campanello d’allarme per la Lazio che gestisce la gara senza mai chiudere la contesa, tenendo quindi in partita un Empoli rinvigorito anche dall’espulsione di Hysaj per doppia ammonizione arrivata ad un quarto d’ora dalla fine.

Di Sambia l’unico squillo dei padroni di casa che nonostante un finale concitato non sono riusciti ad impensierire Mandas. La Lazio colleziona quindi tre punti preziosi nella corsa Champions in attesa della concorrenza.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta 65; Lazio 63*; Juventus 62; Bologna 61, Roma 60, Fiorentina 59; Milan 54; Como* 45, Torino* e Udinese* 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona* e Parma* 32; Lecce* 27; Venezia* 26; Empoli* 25; Monza 15.

*una partita in più

PROSSIME PARTITE

Lazio-Juventus, 10 maggio ore 18

Empoli-Parma, 10 maggio ore 20.45