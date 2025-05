DIRETTA Serie A, Roma-Fiorentina 0-0: si parte! LIVE

Terza sfida in programma per questa domenica, valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, con un pezzo d’Europa in palio

In attesa della partita che chiuderà la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, Bologna-Juventus, ce n’è un’altra che è un vero e proprio spareggio per l’Europa e promette scintille.

La Roma, guidata in panchina da mister Claudio Ranieri, alla quartultima della sua lunghissima carriera, vive un momento straordinario, che ormai dura da mesi, e non conosce il significato della parola sconfitta. Diciotto risultati utili consecutivi nella massima serie, l’ultimo importantissimo con la vittoria ai danni dell’ex capolista Inter di Simone Inzaghi, semifinalista di Champions League, grazie alla rete realizzata da Matias Soulé. Di contro, la Fiorentina dell’allenatore Raffaele Palladino si presenta a questo appuntamento, dopo la vittoria, la terza nelle ultime cinque partite, ottenuta nel derby toscano contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Le due squadre sono ad un punto di distanza l’una dall’altra, a favore dei giallorossi, e guardano da vicino il quarto posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-FIORENTINA

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Kone, Cristante, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Richardson, Ndour, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Lazio 63; Juventus* 62; Bologna* 61, Roma* 60, Fiorentina* 59; Milan* 54; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sezione Padova)

PROSSIME PARTITE

Venezia-Fiorentina, 12 maggio ore 18.30

Atalanta-Roma, 12 maggio ore 20.45