DIRETTA Serie A, Monza-Atalanta 0-0: si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra i biancorossi di Nesta e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo del Monza in una gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tra due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretto dall’arbitro .

Reduci dal deludente pareggio casalingo contro il Lecce che ha interrotto la striscia di due vittorie di fila ottenute contro Bologna e Milan, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno bisogno di tornare subito al successo. Lo scopo è quello di fare bottino pieno per blindare il terzo posto in classifica e avvicinarsi alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Pur non potendo più evitare la retrocessione in Serie B e senza Carboni appiedato dal giudice sportivo, i biancorossi di Alessandro Nesta vogliono interrompere la serie di cinque sconfitte consecutive iniziata contro il Cagliari e proseguita contro Como, Venezia, Napoli e Juventus. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su tutti i dispositivi in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i bergamaschi hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-0 in virtù dei gol siglati da Samardzic e Zappacosta. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Atalanta

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari. All. Nesta

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta 65; Lazio 63*; Juventus 62; Bologna 61, Roma 60, Fiorentina 59; Milan 54; Como* 45, Torino* e Udinese* 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona* e Parma* 32; Lecce* 27; Venezia* 26; Empoli* 25; Monza 15.

*una partita in più

ARBITRO: Pairetto

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Monza domenica 11 maggio ore 12:30; Atalanta-Roma lunedì 12 maggio ore 20:45.