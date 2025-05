DIRETTA Serie A, Empoli-Lazio | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Dopo le gare disputate tra venerdì e sabato, la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A si apre con un importante lunch match

Continua a correre implacabile la Serie A e, come primo impegno domenicale della trentacinquesima giornata di campionato, vede scendere in campo due formazioni bisognose di punti, seppur per motivi diversi.

I padroni di casa, l’Empoli guidato in panchina da Roberto D’Aversa, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite, contro la Fiorentina di Raffaele Palladino nel derby toscano. La vittoria manca, ormai, da quasi cinque mesi: l’ultima volta accadde l’8 dicembre dello scorso anno sul campo del Verona di Paolo Zanetti, gli azzurri si imposero con un netto 4-1. Di contro, la Lazio dell’allenatore Marco Baroni è in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League ed ha tutta l’intenzione di rifarsi, dopo il 2-2 casalingo di lunedì scorso contro il Parma di Cristian Chivu ottenuto in rimonta grazie alla doppietta di Pedro. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Computer Gross Arena – Carlo Castellani’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-LAZIO

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Cacace, Pezzella; Solbakken, Colombo. All. D’Aversa

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos . All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Como* 45, Torino* e Udinese* 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona* e Parma* 32; Lecce* 27; Venezia* 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più

ARBITRO: Andrea Colombo (Sezione Como)

PROSSIME PARTITE

Lazio-Juventus, 10 maggio ore 18

Empoli-Parma, 10 maggio ore 20.45