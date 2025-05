DIRETTA Serie A, Bologna-Juventus 0-1: La sblocca Thuram LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i bianconeri di Tudor in tempo reale

La Juventus fa visita al Bologna nel posticipo domenicale valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave quarto posto tra due formazioni che ambiscono a qualificarsi alla prossima Champions League che sarà diretto dall’arbitro .

Da un lato i bianconeri di Igor Tudor vogliono dare seguito alla vittoria contro il Monza dello scorso week end che ha consentito loro di riprendersi la quarta posizione. Privi dello squalificato Yildiz, l’obiettivo è quello di centrare i tre punti per allungare sui felsinei e tutte le altre pretendenti al posto in Champions. Dall’altro lato i rossoblu di Vincenzo Italiano, che invece sono reduci dal pareggio contro l’Udinese, vanno a caccia di un successo di prestigio che permetterebbe loro di operare il controsorpasso in classifica sulla Vecchia Signora. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata la sfida terminò in parità con il risultato di 2-2, con i piemontesi che rimontarono il doppio vantaggio iniziale dei felsinei firmato da Ndoye e Pobega, grazie ai gol messi a segno da Koopmeiners e Mbangula. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Juve live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Mckennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Lazio e Roma 63; Juventus* 62; Bologna* 61, Fiorentina 59; Milan* 54; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*Una partita in meno

ARBITRO: Doveri

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Bologna venerdì 9 maggio ore 20:45; Lazio-Juventus sabato 10 maggio ore 18.