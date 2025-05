“Decisa a tavolino”: scoppia il caso Bologna-Juventus

Grandi polemiche durante il match fondamentale per la corsa alla Champions: il risultato sarebbe già stato stabilito

Match vibrante al Dall’Ara tra Bologna e Juventus. In palio c’è la Champions League e le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Una partita che i bianconeri sono riusciti a sbloccare grazie ad una conclusione di Thuram, finita in rete anche con la complicità di Skorupski.

Il Bologna però non ha affatto accusato il colpo e si è gettato subito in avanti alla ricerca del pareggio. Nei primi quarantacinque minuti però protagonista è stato anche l’arbitro Doveri, al centro delle proteste di entrambe le squadre in campo e delle tifoserie sui social. I bianconeri protestano per un fallo su Kolo Muani lanciato a rete non sanzionato, i rossoblù per un calcio di rigore non assegnato a Freuler dopo un contatto con McKennie. E poi c’è un tocco di mano di Savona fuori area che avrebbe potuto portare ad una punizione da posizione interessante.

Bologna-Juventus, Doveri nel mirino: polemiche sui social

Ecco allora che sui social i tifosi si sono scatenati contro Doveri, arbitro che nei primi quarantacinque minuti di gioco sembra non aver soddisfatto nessuno.

Mamma mia che schifo doveri — Davideazn (@davideazn) May 4, 2025

Solito campionato deciso a tavolino. Bravo @Doveri — Fabio B! (@fblaseo) May 4, 2025

Rigore clamoroso non per Doveri chiaramente #BolognaJuventus — Shouta Karasuma (@vindragone) May 4, 2025

Doveri sta facendo un disastro questo è rigore marcio per il Bologna — ILBOOM (@BOOMzh_) May 4, 2025

Doveri è un incapace su tutti i fronti.

Sia per noi che per il Bologna.

Era rigore, ma sbatte nulla — mirko_vale_ (@mirko_vale_) May 4, 2025

Il Bologna ha l’uomo in più…Doveri il dodicesimo uomo…da prassi 😠#JuveBologna — Özlem ♉🎶🌵 (@Fernand11008924) May 4, 2025

Arbitraggio come sempre scandaloso contro la Juve. Doveri da ufficio inchieste — Tweet Mania&Juve (@Jfollow_38) May 4, 2025

Le mezze decisioni tutte a favore del Bologna, Doveri ha una missione… — Paolo (@pol2187) May 4, 2025

#doveri ci siamo anche noi della #Juventus

Magari fischiane uno — Albert 🤍🖤 (@wamangituka95) May 4, 2025

Questi soltanto alcuni dei tweet che vedono protagonista proprio il fischietto di Bologna-Juventus: uno degli arbitri più esperti, finito però nell’occhio della critica.