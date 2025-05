Calciomercato, colpo Asensio: giocherà in Serie A

Asensio non vede l’ora di sposare un nuovo progetto entusiasmante in Serie A: ecco la nuova soluzione immediata, colpo per la Champions

L’attaccante spagnolo, Marco Asensio, ha voglia di rilanciarsi anche nel campionato italiano. Spunta il nuovo intreccio decisivo in vista della prossima stagione: pronta la firma immediata, ecco l’annuncio dalla Spagna.

Tutto può cambiare in Serie A con l’arrivo dell’attaccante spagnolo Marco Asensio. In Premier League ha ritrovato gol ed una perfetta forma fisica, ma il suo futuro è pronto ad essere in Italia. Una nuova destinazione sorprendente in Serie A per mettere subito a segno un nuovo colpo convincente. L’attaccante spagnolo è pronto a giocare nel campionato italiano: le sue qualità tecniche sono eccelse, ma ora potrebbe la firma decisiva.

Calciomercato, nuovo affare in Serie A: arriva Asensio

I top club italiani sono al lavoro per puntellare le rispettive rose in ottica futura. Ecco la nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per una nuova avventura.

Nuovo affare in Serie A davvero sorprendente. L’attaccante spagnolo dell’Aston Villa, Marco Asensio, in prestito dal PSG, è pronto a sbarcare in Italia per firmare con l’Inter sulla base di 20 milioni di euro per il suo trasferimento. Un nuovo affare entusiasmante per ammirare subito in Serie A: il top club parigino non ha intenzione di trattenerlo dopo la sua avventura in Premier League.

Una nuova opportunità in Italia per arrivare alla firma con la società nerazzurra. Spunta un nuovo colpo da urlo in vista della prossima stagione con la volontà dell’Inter di mettere a segno subito affari importanti. Asensio ha vestito anche la maglia del Real Madrid trionfando in Champions League: una nuova occasione di mercato da monitorare attentamente in vista del futuro.

Un momento decisivo per iniziare così un nuovo percorso avvincente in Serie A. Ecco la nuova destinazione chiamata Inter per lo spagnolo: tutto può cambiare nei prossimi mesi con l’annuncio del portale spagnolo fichajes. Spunta l’affare per il futuro per essere subito all’altezza della situazione.

Asensio può vantare subito una grande esperienza a livello internazionale che farebbe proprio al caso della squadra guidata da Simone Inzaghi. In estate arriveranno subito nuovi profili di spessore pronti subito per l’immediato: ecco la nuova mossa a sorpresa per il futuro in Serie A. L’Inter continua a sognare in grande per centrare la finale di Champions: un nuovo affare per la prossima stagione.