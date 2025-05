“Sono una squadra di pippe”: l’attacco del Presidente sconvolge la Serie A

Dichiarazioni che fanno il giro del web e dei social: il patron del club di Serie A parla senza filtri

La Lazio, dopo l’uscita di scena in Europa League, rimane in lotta per un posto in Champions League o comunque per un piazzamento europeo in vista della prossima stagione.

Domani i biancocelesti sono attesi dalla trasferta contro il pericolante Empoli, prima della sfida decisiva e lo scontro diretto all’Olimpico con la Juventus. Intanto sul web e sui social impazzano le dichiarazioni di Claudio Lotito, a colloquio telefonico con un tifoso e parole che a sua insaputa sono poi diventate in poco tempo di dominio pubblico.

Dalla stagione della Lazio all’eliminazione dall’Europa, fino al mercato e agli acquisti dell’ultima estate: il patron biancoceleste tocca diversi argomenti, senza filtri visto che pensava di essere protagonista di una telefonata informale.

Lotito e la telefonata senza filtri col tifoso della Lazio: “I giocatori hanno la m… nel cervello”

Il tifoso della Lazio, ripreso sul divano di casa dall’amico come si vede nel video che circola sui social, incalza Lotito sul mondo biancoceleste: “Potevamo stare in semifinale contro il Tottenham? E allora, che devi fare? Ancora con gli acquisti? Che lavoro fai te? Il tassista? Ecco, fai il tassista. È come se ti dicessi la strada più corta per andare da una parte. Non ti mettere a fare il tuttologo”.

Lotito prosegue senza filtri durante la telefonata, toccando anche l’argomento mercato: “Se quelli si mettono a buttare la palla fuori ai rigori… il Bodo è una squadra di pippe. Noslin è costato 18 milioni. Se li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto ‘Ma cosa gli è successo? L’hanno scorso era un fenomeno’. I giocatori purtroppo sono così, hanno la m… nel cervello. Hai mai visto un giocatore intelligente? Ricordati sempre si dividono in: giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l’interruttore sempre acceso”.

Infine sul caso Tchaouna e il like dell’ex Salernitana al post del Bodo/Glimt: “Che ha fatto? Non conosce la lingua italiana. Purtroppo questa è la realtà”, conclude Lotito pensando che la telefonata restasse in forma privata. Qualche ora più tardi, invece, le parole del patron laziale avevano già riempito le pagine di web e social.