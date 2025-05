Serie A, il Como centra la quinta: vittoria scacciacrisi per l’Udinese

La squadra di Fabregas vince anche a Parma grazie al gol dI Strefezza. Kristensen regala invece i tre punti ai friulani in casa del Cagliari

Sono finite le gare delle 15 valevoli per la 35esima giornata di Serie A. Doppia vittoria in trasferta di Como e Udinese, che espugnano rispettivamente il Tardini di Parma e l’Unipol Domus di Cagliari.

La squadra di Fabregas (domani compierà 38 anni) centra il quinto successo consecutivo grazie alla rete di Strefezza a dieci dal termine. I padroni di casa allenati da Chivu restano comunque a distanza di sicurezza, 6 punti, dal Venezia terz’ultimo e ieri sera non andato oltre l’1-1 contro il Torino. Ma vediamo cosa faranno Lecce ed Empoli.

Anche il Cagliari può dirsi tranquillo: oggi ha perso, ma è a +7 dalla formazione di Di Francesco a tre giornate dal termine. È praticamente salvo. I tifosi non hanno però gradito il ko casalingo, fischiando la squadra al triplice fischio dell’arbitro Feliciani. In Sardegna ha vinto l’Udinese per 2-1, con il gol decisivo – di petto a porta vuota – realizzato da Kristensen. Successo scacciacrisi per i friulani di Runjaic.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74; Inter 71; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Como* 45, Torino* e Udinese* 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma* 32; Lecce 27; Venezia* 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più