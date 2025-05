Serie A, arriva dal Barcellona: la prima richiesta di Fabregas

Un nuovo annuncio in vista della prossima stagione. Cesc Fabregas lo vorrebbe a tutti i costi in Serie A: spunta l’intreccio decisivo da Barcellona

Fabregas è diventato un profilo molto ambito anche come allenatore in Serie A. L’allenatore spagnolo non vede l’ora di iniziare subito una nuova avventura: spunta l’intreccio da Barcellona.

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Barcellona. Le big della Serie A continuano a guardare in Spagna per allestire una rosa super competitiva: Fabregas lo vorrebbe subito a propria disposizione. L’allenatore spagnolo è diventato protagonista in Serie A alla guida del Como: spunta subito una nuova decisione in ottica futura. Serve una nuova svolta per mettere la sua esperienza al servizio di grandi palcoscenici: ecco la nuova mossa strategica per sognare in grande. Conosciamo gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione, l’affare immediato in Serie A da Barcellona.

Calciomercato, la soluzione immediata: arriva per Fabregas

Una voglia immensa di ambire a grandi palcoscenici dicendo addio al Barcellona per sposare il progetto dell’allenatore spagnolo. Ecco la nuova decisione in ottica futura: tutto può cambiare in vista della prossima stagione.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Eric Garcia è la prima richiesta di Cesc Fabregas in vista della prossima stagione. Il Como potrebbe essere una soluzione gradita al difensore spagnolo, ma in caso di trasferimento alla Roma l’allenatore lo potrebbe portare con sè nella Capitale. Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League: con Ranieri i giallorossi sono diventati protagonisti nel girone di ritorno.

All’età di 24 anni, il centrale spagnolo è pronto per vivere una nuova avventura in Serie A. Molto abile con la palla tra i piedi, è migliorato anche nella lettura del gioco. Anche il Real Madrid aveva sondato il terreno per ingaggiarlo, ma il Barcellona è pronto a cederlo in Serie A. Fabregas lo vorrebbe avere subito a propria disposizione: la dirigenza catalana è pronta ad ascoltare le prossime proposte in ottica futura.

Una nuova soluzione in vista della prossima stagione per rinforzare subito con un profilo di spessore internazionale. Eric Garcia è pronto a salutare la squadra blaugrana per una nuova avventura in Serie A. Fabregas è la chiave per rivederlo subito in Italia: la mossa strategica a sorpresa. Una mossa sorprendente con l’annuncio dalla Spagna: ecco l’idea suggestiva in vista della prossima stagione.