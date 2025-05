Scontro per la Supercoppa, c’è un problema: l’Inter rinuncia?

Nelle scorse ore la Lega Serie A ha confermato la Final Four e la sede in Arabia Saudita della prossima Supercoppa Italiana

C’è finalmente la fumata bianca per la Supercoppa Italiana 2025/2026, che sarà confermata con il format a quattro squadre e con sede sempre in Arabia Saudita.

Già nelle scorse settimane l’assemblea della Lega Serie A avevano deliberato la conferma del torneo a quattro squadre e inviato la comunicazione in Arabia, in attesa della risposta definitiva dei sauditi. Da Riyadh hanno dato l’ok sul format e le partecipanti, visto che aspettavano che si delineasse il quadro delle finaliste di Coppa Italia e la qualificazione del Milan ha spazzato via i dubbi dei dirigenti arabi.

Oltre ai rossoneri e al Bologna, che si giocheranno la vittoria finale in Coppa Italia il prossimo 14 maggio all’Olimpico di Roma, completeranno il quadro le prime due del campionato di Serie A e ovvero Napoli e Inter.

Supercoppa Italiana, format e sede: i dubbi dell’Inter sulla data

L’oggetto del contendere adesso potrebbe riguardare il calendario e l’incastro della Supercoppa Italiana nella prossima stagione.

La Lega opterebbe al momento per il mese di dicembre, non trovando però concorde l’Inter che si è riservata la possibilità di partecipare o meno alla competizione. Il calendario sempre più affollato e pieno di impegni incide eccome, con i nerazzurri che prima della decisione definitiva vogliono aspettare la fine della stagione in corso, visto che nel dicembre 2025 potrebbe disputare la Coppa Intercontinentale in caso di trionfo in Champions League.

Se nel caso l’Inter declinasse la partecipazione – come scrive il ‘Corriere della Sera’ – la Lega Serie A potrebbe decidere di sanzionare la società campione d’Italia. Intanto durante l’ultima Assemblea l’Ad De Siervo ha reso nota una ricca offerta dall’Australia per giocare alcune partite del massimo campionato: opzione che sarebbe al vaglio di Inter e soprattutto Milan, che dal 10 gennaio all’8 febbraio non potranno giocare al Meazza perché occupato dalle Olimpiadi invernali. L’ultima parola però su questo scenario spetterebbe alla Uefa.