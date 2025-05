Pulisic via a fine stagione? “Questo Milan è mediocre”

L’annuncio sul futuro dello statunitense autore di due ottime stagioni in rossonero dopo le stagioni complicate al Chelsea

Il Pulisic visto fin qui al Milan è senz’altro un giocatore migliore di quello delle stagioni al Chelsea, come noto condizionate da molteplici problemi fisici. Ecco perché si può dire che è stata vinta la ‘scommessa’ fatta due anni fa dai rossoneri e costata circa 20 milioni.

Il bottino delle due stagioni al Milan è estremamente positivo: 31 gol e 22 assist in 95 presenze, una media da grande seconda punta più che da trequartista. Legato al club da un contratto fino al 2027, con opzione per un’altra stagione, il futuro dello statunitense classe ’98 dovrebbe essere in Italia e a Milano nonostante l’anno prossimo la squadra non disputerà la Champions.

Chi è sicuro della sua permanenza al Milan è Alexi Lalas, ex calciatore statunitense con trascorsi in Italia, al Padova, a metà degli anni ’90: “Penso che nel club rossonero ci saranno dei cambiamenti, però non credo che Pulisic se ne andrà – le parole di Lalas nel suo podcast ‘State of the Union’ – Tuttavia sarà interessante vedere come si presenterà l’anno prossimo, con un Milan che credo abbia assolutamente bisogno di migliorare. E penso che migliorerà”.

Lalas esalta Pulisic e stronca il Milan: “È mediocre”

Lalas ha un’opinione molto negativa del Milan attuale, mentre per il suo connazionale la stima è enorme: “Il Milan di adesso è una squadra mediocre, per questo abbiamo parlato molto di quanto fosse bravo Pulisic. Ora è giusto chiedersi: sarà ancora all’altezza della situazione con giocatori più forti al suo fianco? Oppure riuscirà a diventare ancora più bravo di quanto non lo sia già ora? Ovviamente è quello che tutti speriamo per il futuro, ma lui continua comunque a dare il massimo”.