PAGELLE E TABELLINO INTER-VERONA 1-0: Asllani glaciale, Correa non lascia tracce

Voti, top e flop del match del Meazza, valido per la 35° giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri basta il rigore trasformato dal centrocampista albanese per conquistare i tre punti

Minimo sforzo e tre punti per l’Inter B contro il Verona, nell’anticipo della 35° giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri rispondono al Napoli, anche se restano a -3 dall’undici di Conte a tre giornate dal termine.

Basta il rigore, trasformato con freddezza da Asllani nel primo tempo, ai nerazzurri padroni di casa per avere la meglio di un Verona quasi mai pericoloso dalle parti di Martinez. Simone Inzaghi (in tribuna per la squalifica dopo il caso curve) si affida a un turnover totale in vista del decisivo match di Champions in programma martedì sera contro il Barcelona, senza trovare però risposte convincenti da Frattesi e Correa. Il ‘Tucu’ argentino, ancora una volta, non lascia tracce nella serata di San Siro.

INTER

Martinez 6

Bisseck 6 (68′ Dimarco 6)

De Vrij 6,5

Carlos Augusto 6,5

Darmian 6

Frattesi 5

Asllani 7,5

Zielinski 6 (68′ Mkhitaryan 6)

Zalewski 7 (84′ Acerbi SV)

Correa 5

Arnautovic 5,5 (77′ Taremi SV)

Allenatore: Farris 6,5

TOP Inter: Asllani 7,5 – Prestazione alla Calhanoglu. Geometrie e sostanza, finalmente fa sentire il suo peso in cabina di regia. Dimostra personalità sul rigore: prende subito il pallone e dal dischetto è glaciale nel battere Montipò. Un segnale anche per il futuro e per la riconferma in nerazzurro.

FLOP Inter: Correa 4,5 – Palma del peggiore da condividere con lo spento Frattesi. L’argentino, di solito implacabile col Verona, stecca anche di fronte alla sua vittima preferita. Non sfrutta la chance concessagli dal duo Inzaghi-Farris ed è destinato a un mesto addio all’Inter. Senza lasciare tracce…

VERONA

Montipò 6

Daniliuc 5

Valentini 4,5

Frese 5,5

Tchatchoua 5

Niasse 5,5 (80′ Kastanos SV)

Serdar 5,5

Duda 5,5 (80′ Tengstedt SV)

Bradaric 5,5

Suslov 6 (69′ Bernede 5,5)

Sarr 4,5 (69′ Mosquera 5,5)

Allenatore: Zanetti 5

TOP Verona: Suslov 6 – Il Verona balla dietro e davanti non morde, faticando anche a costruire trame di gioco interessanti. Insomma: serata da spettatore non pagante per Martinez, con il centrocampista slovacco che è l’unico a impensierire la difesa interista. Nulla di trascendentale, ma almeno di prova.

FLOP Verona: Valentini 4,5 – Fallo di mano plateale, che solo l’arbitro Manganiello non vede in tempo reale. Condanna l’Hellas a una partita tutta in salita, da quella parte l’Inter ha terreno fertile per far male. Sciagurato.

Arbitro: Manganiello 5

Serie A, il tabellino di Inter-Verona: Frattesi spento, Zalewski pimpante

INTER-VERONA 1-0

9′ Asllani

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck (68′ Dimarco), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski (68′ Mkhitaryan), Zalewski (84′ Acerbi); Correa, Arnautovic (77′ Taremi). A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Re Cecconi, Bastoni, Dumfries, Barella, Thuram. Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato)

Verona (3-5-1-1): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Niasse (80′ Kastanos), Serdar, Duda (80′ Tengstedt), Bradaric (92′ Livramento); Suslov (69′ Bernede); Sarr. (69′ Mosquera) A disposizione: Perilli, Berardi, Lambourde, Lazovic, Oyekoge, Okou, Slotsager, Ajayi, Cisse. Allenatore: Zanetti

Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo)

VAR: Paterna

Ammoniti: Darmian (I), Valentini (V), Duda (V), Kastanos (V)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 70.222