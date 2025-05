Lecce-Napoli, tifosi infuriati sui social: nuovo attacco a Marelli

Ancora un attacco sui social durante la sfida tra Lecce-Napoli. Luca Marelli, opinionista arbitrale Dazn, è stato preso di mira dai tifosi azzurri: ecco quello che ha fatto

Una vittoria sofferta, ma che fa sognare ancor di più gli azzurri. Il Napoli supera anche l’ostacolo Lecce grazie al gol di Raspadori: nel mirino ancora una volta l’ex arbitro Luca Marelli, ecco la verità sui social. I tifosi azzurri hanno criticato duramente la sua analisi per il presunto fallo di Spinazzola: ecco cos’è successo.

Conte continua a sognare per lo Scudetto: ancora tre punti decisivi in casa azzurra superando l’ostacolo chiamato Lecce. Un nuovo momento decisivo per portarsi ad un passo dal trionfo in Serie A: ecco quello che è successo pochi minuti fa sui social. Il Napoli ha superato i salentini guidati da Marco Giampaolo grazie alla punizione capolavoro di Raspadori, tornato titolare dopo circa due mesi. Le scelte dell’allenatore azzurro sono state ancora una volta giuste: ora mancano 7 punti per trionfare arimeticamente in Serie A.

Napoli-Lecce, la verità sul fallo di mano di Spinazzola: attacco social a Marelli

I tifosi azzurri hanno criticato così l’analisi dell’ex arbitro Luca Marelli, che ha preso la linea subito il presunto fallo di mano di Spinazzola. Ecco le parole che hanno fatto infuriare subito i sostenitori del Napoli che hanno potuto gioire al termine della partita: lo Scudetto è sempre più vicino.

Luca Marelli, ex arbitro ed opinionista su DAZN per le decisioni del direttore di gara, è stato criticato duramente dai tifosi azzurri per l’analisi sul presunto fallo di mano di Spinazzola. Il pallone, dopo aver sbattuto sulla traversa, ha sfiorato il braccio del terzino azzurro: “Sembra esserci il tocco”, ma l’arbitro Massa ha fatto proseguire il gioco senza intervenire al Var. Secondo i tifosi le immagini sembrano essere state editate con un tocco diverso rispetto a quello originale. Una nuova polemica in corso con attacchi duri anche con i tifosi nerazzurri che hanno protestato per il mancato intervento arbitrale.

Il duello tra Napoli ed Inter continuerà senza sosta in vista della sfida contro l’Hellas Verona: per la prima volta nella storia i tifosi azzurri faranno il tifo per la squadra veronese. L’intervento di Marelli è stato preso di mira ancora una volta dai tifosi azzurri, che hanno protestato aspramente contro Dazn: il Napoli continua a sognare in attesa della risposta dell’Inter in campo subito a San Siro.