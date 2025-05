L’Inter risponde al Napoli: un rigore di Asllani stende il Verona

In modalità gestione, i nerazzurri conquistano una vittoria importante che permette alla compagine di Inzaghi di restare aggrappati agli uomini di Conte

L’Inter fa il suo e può prepararsi nel migliore dei modi alla super sfida contro il Barcellona. Dopo la vittoria del Napoli a Lecce, i nerazzurri rispondono presente e grazie al rigore trasformato da Asllani al minuto 9 regolano l’Hellas Verona, riportandosi a tre punti di distanza dal Napoli capolista.

Pur avendo un buon approccio alla gara, in maniera fisiologica, Arnautovic e compagni non hanno impresso alla gara un ritmo veemente, per usare un eufemismo. Alla prima vera sortita, però, i padroni di gara sono stati bravi a sbloccare la contesa. Rivisto al monitor, il tocco di mano di Valentini sull’iniziativa Arnautovic-Correa ha generato il calcio di rigore che di fatto ha indirizzato – e deciso – il match. Dal dischetto si è presentato un po’ a sorpresa Asllani che in scioltezza ha trasformato il penalty con un preciso piattone.

Proprio l’ex Empoli è il calciatore più pericoloso dell’Inter: passano pochi giri di lancette – infatti – e Asllani prova a pescare il jolly con una conclusione che si spegne di poco alta sopra la traversa. Nella ripresa lo spartito non cambia: l’Inter tiene palla, l’Hellas Verona non riesce a pungere e i nerazzurri gestiscono a loro piacimento di una sfida nella quale gli scaligeri hanno fatto troppo poco per impensierire Martinez. Discorsi Scudetto ancora apertissimi, con i nerazzurri che non lasciano scappare il Napoli, ancora a più tre.

TABELLINO INTER-VERONA 1-0: 9′ Asslani

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter* 74; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Como* 45, Torino* e Udinese* 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona* e Parma* 32; Lecce* 27; Venezia* 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più