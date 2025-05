Inter: blitz nella Capitale, lo strappa a Lotito

I nerazzurri sono al lavoro per programmare con attenzione il futuro. In viale della Liberazione si ragiona su un colpo da mettere a segno dalla Lazio

L’Inter si muove su due fronti. Il principale in questo momento continua ad essere il campo. Lo Scudetto e la Champions League sono ancora due obiettivi fattibili e quindi non si vuole proiettarsi più in là. Ma naturalmente in viale della Liberazione si sta ragionando sui profili che possono fare a caso dei nerazzurri. Le indicazioni da parte della proprietà sono ben chiare e toccherà Marotta rispettare la linea decisa da Oaktree.

Il presidente nerazzurro ha già confermato che si darà precedenza ai giovani e c’è un profilo che potrebbe ritornare molto utile agli uomini di Simone Inzaghi. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio dovrà sacrificare qualche suo big senza la Champions League e quindi l’Inter potrebbe approfittarne nel prossimo calciomercato. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere l’inizio della sessione estiva per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Inter: affare con la Lazio, i dettagli

L’Inter potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dalla Lazio. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e riflessioni e, come spiegato in precedenza, i dubbi dovrebbero essere sciolti solamente dopo la fine della stagione. La Champions League al momento è un obiettivo principale dei biancocelesti. In caso di mancato quarto posto, i biancocelesti saranno costretti a dover cambiare un po’ i programmi e cedere qualche big.

Tra i giocatori destinati a partire ci sarebbe anche Rovella. Il centrocampista piace molto in Premier, ma non è da escludere che si possa optare anche per una soluzione italiana. L’Inter ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche in quel ruolo e può essere una opportunità sicuramente da tenere in considerazione per il prossimo calciomercato. Le idee sono molto chiare e vedremo se ci sarà l’opportunità di arrivare alla fumata bianca.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La Lazio in questo momento non valuta la cessione di Rovella considerata la volontà di andare in Champions League. Senza, però, ci sarà un passo indietro e il centrocampista potrebbe diventare una opzione di calciomercato per l’Inter.

Mercato Inter: Rovella nuova idea di calciomercato?

Rovella è un centrocampista che ha avuto una crescita importante in questa stagione e diversi club hanno messo gli occhi su di lui in ottica prossimo calciomercato.

Non è da escludere che un pensiero lo potrebbe fare anche l’Inter considerato che serve un calciatore come Rovella nella rosa di Inzaghi per dare una alternativa valida a Calhanoglu.