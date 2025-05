Infortunio choc e cambio forzato, subito Yamal: piani stravolti per Flick

L’ultimo infortunio ha inevitabilmente cambiato il piano gara del Barcellona: ecco cosa è successo

Momento del campionato decisivo in Serie A ma anche in Liga. A pochi giorni dalla super sfida di Champions League, in contemporanea rispetto ad Inter-Hellas Verona, il Barcellona di Flick è impegnato nella delicata trasferta contro il Valladolid.

Fortemente rimaneggiati nell’undici iniziale causa turnover, i blaugrana hanno approcciato nel peggiore dei modi il match, venendo gelati al quinto minuto dalla rete di Ivan Sanchez, in grado di battere sul tempo Araujo e depositare in rete il gol del momentaneo 1-0. Molto compassati, i catalani – alla luce delle tante assenze – hanno faticato e non poco a trovare le solite alchimie in velocità. Un’altra sliding door importante, però, si è verificata al minuto 37. A causa di un problema alla spalla – che ha comportato l’ingresso in campo dello staff medico – il giovane Daniel Rodriguez ha terminato anzitempo la sua partita.

Al posto del rampante esterno classe ‘2005, Flick è stato costretto a gettare nella mischia Yamal, anche per provare a cambiare l’inerzia di una gara che il Barcellona vuole archiviare nel migliore dei modi per lanciare un altro messaggio non solo all’Inter in ottica Champions, ma anche al Real Madrid. Dunque, turno di riposo ridotto al minimo per Yamal che, quando non era ancora terminata la prima frazione di gioco, ha fatto il suo ingresso in campo per sopperire all’assenza di Daniel Rodriguez, inserito nella lista B Uefa del Barcellona.