Hanno scelto Osimhen, incrocio con Vlahovic: cambia tutto per la Juventus

Nuovo clamoroso colpo di scena nella telenovela riguardante l’attaccante nigeriano: la mossa che stende i bianconeri

Uno dei calciatori che sta calamitando le più importanti attenzioni mediatiche è sicuramente Victor Osimhen. Sogno di mercato della Juventus, l’attaccante nigeriano si sta mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni esaltanti con la maglia del Galatasaray. Tuttavia, benché il club giallorosso stia provando a sondare il terreno per provare a prolungare l’avventura dell’attaccante del Napoli tra le proprie file, al momento i tentativi del club di Istanbul non hanno sortito effetti tangibili.

Il futuro di Osimhen resta – insomma – un rebus difficilissimo da sciogliere. Sebbene la clausola rescissoria dal valore di 75 milioni valida per l’estero abbia calamitato l’interesse di diversi estimatori, fino a questo momento nessun club sembra aver messo la freccia per battere la concorrenza. Arsenal e Manchester United stanno continuando a monitorare la situazione, pur non affondando il colpo. Il Chelsea sembra avere altre priorità – finora – così come i vari Psg, Real Madrid e Barcellona, a cui l’attaccante di proprietà del Napoli è stato accostato in tempi e in modi diversi. E la Juventus? Vecchio pupillo di Giuntoli, Osimhen resta un profilo appetibile per la ‘Vecchia Signora’ a patto però che la compagine di Tudor riesca a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, futuro Osimhen: nuovo blitz dalla Turchia

Va comunque ricordato che i bianconeri, per riuscire a mettere le mani sull’attaccante nigeriano, sarebbero comunque chiamati a trattare direttamente con il Napoli. A differenza del Fenerbahçe, l’ultimo club pronto ad aprire i cordoni della borsa per mettere sul piatto il valore della clausola rescissoria e chiudere un’operazione che avrebbe del clamoroso.

A riferirlo è il giornalista Ahmet Ercanlar che rivela come il management del club di Istanbul, protagonista di una serie di sondaggi esplorativi per Vlahovic nei giorni scorsi, sia pronto a sferrare un assalto convinto per provare a giocarsi le sue chances nella trattativa Osimhen. Pur consapevole delle difficoltà di una trattativa piuttosto intricata – su input di José Mourinho – il Fenerbahçe sarebbe comunque allettato all’idea di completare con un profilo come quello di Osimhen il suo reparto offensivo. Ad ogni modo, che questa disponibilità di massima ostentata dal club gialloblu sia sufficiente per far saltare il banco non è dato saperlo.

In un mosaico destinato ad arricchirsi di nuovi protagonisti a stretto giro di posta, infatti, non vanno affatto esclusi i ‘soliti’ club sauditi che già nel corso della scorsa estate hanno provato a ‘corteggiare’ l’attaccante di proprietà del Napoli con una proposta di ingaggio faraonica. La Juventus, insomma, è avvisata: la concorrenza per Osimhen è più folta che mai.