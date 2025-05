DIRETTA Serie A, Lecce-Napoli: segui la cronaca del match LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida tra i giallorossi e i primi in classifica

Dopo aver completato l’operazione sorpasso la scorsa settimana sfruttando la sconfitta dell’Inter contro la Roma, il Napoli è diventato artefice del proprio destino nella corsa scudetto. Reduce dalla vittoria contro il Torino, la squadra allenata da Antonio Conte va a caccia del nono risultato consecutivo che la farebbe restare in testa alla classifica qualsiasi sia il risultato dei nerazzurri, impegnati questa sera contro il Verona.

Una missione meno facile di quanto si possa pensare, vuoi perché il Lecce è in piena lotta salvezza, vuoi a causa degli infortuni, con la lesione muscolare di Alessandro Buongiorno che ha complicato non poco i piani della squadra partenopea, già priva di Juan Jesus e David Neres.

Reduce dal prezioso pareggio in casa dell’Atalanta, arrivato a pochi giorni dalla morte di Graziano Fiorita, i padroni di casa sperano di riuscire a dedicare un’impresa al compianto fisioterapista davanti ai propri tifosi. Viste le tante defezioni, Marco Giampaolo ha reinserito in lista Nicola Sansone, convocato dopo ben quattro mesi per una gara ufficiale. Calciomercato.it seguirà la partita dello stadio “Via del Mare” in tempo reale.

Probabili formazioni Lecce-Napoli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

PROSSIME PARTITE: Verona-Lecce 11 maggio alle 15 e Napoli-Genoa 11 maggio alle 20.45