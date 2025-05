DIRETTA Serie A, Cagliari-Udinese e Parma-Como: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà le due partite in programma sabato 3 maggio alle 15

Presentatesi ai nastri di partenza come squadre cuscinetto della Serie A, Parma e Como si sfidano nella trentacinquesima giornata di Serie A come due dei team più in forma di questo finale di stagione. Grazie alla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa, i lariani hanno conquistato la salvezza matematica, inanellando il quarto successo consecutivo in campionato.

Tra i principali artefici della splendida cavalcata lombarda, Cesc Fabregas è finito nel mirino di numerosi club europei, compresi Milan e Roma, ma vuole chiudere la stagione in bellezza e provare a centrare una storica e clamorosa cinquina. Reduce dal 2-2 in casa della Lazio e da sette risultati utili di fila (6 pareggi e una vittoria), la squadra allenata da Christian Chivu va a caccia di punti fondamentali nella corsa salvezza.



Un obiettivo che è davvero ad un passo, come per il Cagliari che, dopo la splendida vittoria in casa del Verona, ospiterà l’Udinese. Sempre più vicino all’ennesima missione compiuto, Davide Nicola affronterà un avversario decimato dalle assenze. Con Florian Thauvin e Lorenzo Lucca ancora ai box per infortunio, Kosta Runjaic dovrà fare a meno anche degli squalificati Ehizibue e Payero. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese e Parma-Como

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo

PROSSIME PARTITE: Como-Cagliari 10 maggio alle 15 e Udinese-Monza 11 maggio alle 12.30

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Perrone; Cutrone. All. Fabregas

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi

PROSSIME PARTITE: Como-Cagliari 10 maggio alle 15 e Empoli-Parma 10 maggio alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74; Inter 71; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Torino* 44; Como 42; Udinese 41; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia* 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più