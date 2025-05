Vlasic rende vane le speranze di Di Francesco: il Venezia manca il sorpasso al Lecce

A Torino vince la delusione: finisce 1-1 tra i granata e i neroverdi, che restano in piena lotta per non retrocedere

Serata amara per il Venezia, che vede sfumare i tre punti a causa di un rigore concesso soltanto dopo revisione al Var per uno sfortunato fallo di mano di Idzes. Alla fine Torino-Venezia finisce 1-1.

I lagunari avevano disputato un ottimo primo tempo, sfruttando gli errori dei padroni di casa e la poca verve. Il gol arriva dopo pochi minuti, ma viene annullato per un millimetrico fuorigioco di Gytkjaer. Buona invece la rete di Kike Perez, che trova il giusto varco e in area fredda Milinkovic-Savic.

Nella ripresa il Toro cambia marcia. Radu è decisivo prima sul tiro ravvicinato di Adams e poi sul tiro da fuori di Vlasic. Nulla invece può il portiere romeno sul rigore calciato dallo stesso croato, assegnato per tocco di mano di Idzes dopo revisione al Var. Nel finale sono proprio i granata ad avere le occasioni migliori, in particolare con Adams, ma il suo destro finisce alto.

Torino-Venezia 1-1: tabellino e classifica

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74; Inter 71; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Torino* 44; Como 42; Udinese 41; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia* 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Torino-Venezia 1-1

Cagliari-Udinese sabato ore 15

Parma-Como sabato ore 15

Lecce-Napoli sabato ore 18

Inter-Verona sabato ore 20.45

Empoli-Lazio domenica ore 12.30

Monza-Atalanta domenica ore 15

Roma-Fiorentina domenica ore 18

Bologna-Juventus domenica ore 20.45

Genoa-Milan lunedì ore 20.45