Serie A, gli arbitri della 35esima giornata: Doveri e Chiffi per i big match

Stasera il primo anticipo Torino-Venezia, domani in campo Napoli e Inter nel duello scudetto a distanza. Domenica le due super sfide per la Champions

Sono stati designati gli arbitri della 35esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno che prende il via stasera con l’anticipo tra Torino e Venezia che sarà diretto da Sozza. Sabato ci si gioca lo scudetto: prima il Napoli fa visita a Lecce, dove dirigerà Massa; poi l’Inter ospita il Verona in una gara affidata a Manganiello.

Domenica i due big match che mettono in palio punti preziosi per la corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Nel tardo pomeriggio la Roma riceve la Fiorentina con arbitro Chiffi, mentre per il posticipo serale tra Bologna e Juventus, il designatore Rocchi si è affidato a Doveri. Il programma si chiude lunedì con il monday night tra Genoa e Milan che sarà diretto da Collu. Ecco tutti gli accoppiamenti:

TORINO – VENEZIA Venerdì 02/05 h.20.45

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV: SACCHI

VAR: LA PENNA

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – UDINESE Sabato 03/05 h.15.00

FELICIANI

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

PARMA – COMO Sabato 03/05 h.15.00

DI BELLO

LO CICERO – MORO

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

LECCE – NAPOLI Sabato 03/05 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

INTER – VERONA Sabato 03/05 h.20.45

MANGANIELLO

PERROTTI – DEL GIOVANE

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – LAZIO h.12.30

COLOMBO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: GARIGLIO

MONZA – ATALANTA h.15.00

PAIRETTO

BACCINI – BERTI

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PATERNA

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

CHIFFI

PRETI – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

GENOA – MILAN Lunedì 05/05 h. 20.45

COLLU

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI