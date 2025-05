Pioli torna in Serie A: la decisione è già stata presa

L’allenatore dell’Al Nassr può rientrare in Italia e la squadra è già stata scelta: decisione presa, non ci sono dubbi

Fuori dalla Champions dopo aver perso anche il campionato. Per l’Al Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo la stagione non può che definirsi fallimentare.

La sconfitta nella semifinale della Champions asiatica contro il Kawasaki frontale è stata pesante, tanto che anche al termine della conferenza stampa c’è stato un giornalista che lo ha invitato ad andare all’aeroporto, un chiaro riferimento all’esonero. Esonero che ormai sembra scontato con l’allenatore ex Milan che a breve potrebbe essere libero dal vincolo con la formazione saudita.

Una possibilità che rende concreto un suo ritorno in Italia: in Serie A ci sono diverse big che potrebbero aver bisogno di un nuovo allenatore e rivolgersi a lui. Dalla Juventus alla Roma, dall’Atalanta al Napoli nel caso in cui Conte dovesse andare via. Ma quale sarebbe la destinazione migliore per Pioli? È quello che abbiamo chiesto con un sondaggio su X: In Arabia Saudita non hanno dubbi: Stefano Pioli verrà esonerato dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica. Su quale panchina italiana lo vedreste meglio?”

Pioli in Serie A: una squadra su tutte

È una la squadra che più di tutte le altre dovrebbe prendere Stefano Pioli come allenatore della prossima stagione. È la Roma ad aver raccolto il maggior numero di preferenze nel sondaggio.

Il club capitolino è arrivato al 38,8%, staccando nettamente tutte le altre possibilità. Ranieri ha già fatto sapere di non voler continuare ad allenare e di voler davvero iniziare a fine stagione con il ruolo di senior advisor. Tra i nomi dei papabili c’è anche Pioli che sembra godere delle preferenze dei nostri utenti.

Dopo la Roma c’è l’Atalanta con il 24,5% di voti, mentre la Juventus si ferma al 22,4%. Infine, c’è il Napoli: l’idea azzurra è sposata soltanto dal 14,3% di chi ha espresso la propria preferenza nel sondaggio.