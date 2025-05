Milan, subito il nuovo Theo: lo manda Fabregas

Nuovo intreccio di calciomercato in casa Milan per allestire una rosa super competitiva. Spunta il nuovo Theo: ecco l’intreccio con Cesc Fabregas

Saranno settimane intense in casa rossonera per puntellare la rosa a disposizione del prossimo allenatore. Sergio Conceicao si giocherà il suo futuro in finale di Coppa Italia, ma l’allenatore portoghese si vede già lontano dalla panchina del Milan. Da valutare attentamente la situazione intorno al futuro del terzino francese Theo Hernandez: il rinnovo è ancora in alto mare, ecco la nuova soluzione immediata grazie a Fabregas.

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. La dirigenza rossonera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa del futuro: spunta un nuovo intreccio con Cesc Fabregas, accostato nelle ultime ore alla panchina. In attesa di conoscere il nome del nuovo ds, la proprietà milanese ha intenzione di programmare la prossima campagna acquisti con l’arrivo di giocatori già pronti per l’immediato. Conosciamo subito il nuovo dettaglio per ambire a grandi palcoscenici: la pista che porta al nuovo Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, il regalo sulla fascia: ecco il post Theo

Una nuova pista interessante per arrivare ad ambire a grandi palcoscenici. Il Milan ha subito una nuova soluzione per sostituire l’esperto terzino francese Theo Hernandez.

Come riportato dalle ultime indiscrezioni di notiziemilan, il rinnovo di Theo Hernandez al Milan non è ancora concluso. La dirigenza rossonera vorrebbe subito cautelarsi con l’arrivo di un profilo interessante: ha sondato i nomi di Nuno Tavares a De Cuyper, ma nelle ultime sono salite le quotazioni del giovane calciatore del Como Alex Valle. Classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona: Fabregas l’ha voluto a tutti i costi in Serie A.

In questa stagione ha collezionato 12 presenze nel campionato italiano mettendosi subito in luce. Naturale terzino sinistro, potrebbe essere il sostituto di Theo Hernandez al Milan. Il terzino francese dovrà prendere una decisione in ottica futura: cresciuto esponenzialmente in maglia rossonera, le strade potrebbero anche dividersi.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande per puntare nuovamente allo Scudetto dopo un’annata ricca di polemiche. Sergio Conceicao ha intenzione di regalare il secondo trofeo ai rossoneri dopo la vittoria della Supercoppa italiana: nel mirino della dirigenza rossonera c’è anche il profilo di Fabregas per la panchina. Un nuovo intreccio suggestivo per programmare subito la campagna acquisti di spessore internazionale.