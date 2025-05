Mazzarri-Esteghlal, ritorno di fiamma: si tratta su base annuale | CM.IT

Il club iraniano sta riprovando a convincere il tecnico di San Vincenzo la cui ultima avventura in panchina risale all’anno scorso alla guida del Napoli

L’Esteghlal è tornato all’assalto di Walter Mazzarri.

Dopo il no pronunciato dal tecnico due mesi fa, ora secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it c’è stata una netta apertura da parte dell’ex Napoli all’approdo nel massimo campionato iraniano. E nella squadra tra le più titolate dell’Iran, in passato allenata da Andre Stramaccioni.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, le parti stanno trattando sulla base di un contratto annuale.

L’obiettivo dell’Esteghlal sarà quello di tornare a lottare per il titolo iraniano. In questa stagione il club ha ottenuto risultati inferiori rispetto alle aspettative, per questo motivo c’è tutta l’intenzione di investire risorse importanti sul mercato affidando la squadra a un allenatore esperto come Mazzarri.

A marzo Mazzarri aveva rifiutato preferendo aspettare proposte migliori in Europa, oltre che un progetto sportivo molto attrattivo.

Quello dell’Esteghlal è sicuramente molto solido, inoltre gli darebbe la possibilità di lottare per il titolo nonché di allenare di nuovo all’estero otto anni dopo l’avventura in Premier al Watford.