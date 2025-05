Mancini al Milan, il campione del mondo primo rinforzo

Il Milan sta iniziando a programmare seriamente il proprio futuro ed in tal senso emerge in maniera importante il nome di Mancini. Ed il primo rinforzo arriva con il campione del mondo.

I rossoneri sono alla ricerca di una quadra in vista della prossima stagione e sono tanti i punti interrogativi da risolvere. A partire dalla questione che riguarda il prossimo direttore sportivo fino ad arrivare a quella dell’allenatore, senza ovviamente dimenticare i rinforzi di cui questa squadra ha bisogno per rilanciare le proprie ambizioni. Da questo punto di vista, non c’è tempo da perdere e non si può pensare di iniziare seriamente a lavorare solo quando ogni pedina sarà al proprio posto. Si rischia seriamente di restare indietro e di essere beffati dalla concorrenza.

Nelle ultime ore, come detto, per il ruolo di allenatore è emerso il nome di Roberto Mancini. A riferire l’interesse del Milan nei confronti dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è Sportmediaset, che spiega come sia un profilo che si sta valutando con molta attenzione. In maniera inevitabile, dal momento che è un di quegli allenatori che costituiscono una garanzia di successo. Il primo rinforzo per lui può arrivare direttamente dall’Argentina campione del mondo e si tratterebbe di uno di quegli innesti capaci di spostare in alto l’asticella. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, nel mirino un campione del mondo: lui il primo rinforzo estivo?

Come ogni allenatore, anche Roberto Mancini andrebbe a fare delle specifiche richieste al Milan. Ha bisogno, infatti, di profili ben precisi per fare la differenza. Un nome come il suo chiama anche investimenti di un certo tipo. Ed i rossoneri si stanno muovendo proprio in questa direzione. Stando a quanto raccontato da Mundo Deportivo, il Milan sta seguendo con molta attenzione la situazione che riguarda Rodrigo De Paul, attualmente in forza all’Atletico Madrid e campione del mondo nel 2022 con la Nazionale argentina.

Il talento di Diego Pablo Simeone, passato in Italia per tanti anni con la maglia dell’Udinese, ha il contratto in scadenza nel 2026 ed al momento la trattativa per il suo rinnovo con i colchoneros non si sblocca. Pare, infatti, che la dirigenza dell’Atletico stia valutando bene prima di prolungargli il contratto. Può, dunque, essere un innesto di alto profilo per la mediana del Milan, dal momento che garantirebbe sicuramente geometrie ma anche una qualità tecnica fuori dal comune.

Oltre al Milan, però, ci sono anche altri club che si stanno muovendo sulle tracce di De Paul. Su tutte gli acerrimi rivali dell’Inter, da tempo interessati al ragazzo, ed in Inghilterra l’Aston Villa. Insomma, non è assolutamente una strada in discesa,