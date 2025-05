La capolista perde il suo bomber, UFFICIALE: “Nove mesi di stop”

L’annuncio del tecnico sul gravissimo infortunio che ha colpito uno dei suoi giocatori migliori: “Tornerà ancora più forte”

Gravissimo infortunio per l’attaccante. Si è fatto male durante l’ultima partita, disputata sabato scorso. L’annuncio ufficiale è una mazzata per i tifosi: “Nove mesi di stop”.

Tempi di recupero lunghissimi, praticamente tutta una stagione. Non questa, o meglio oltre ciò che rimane di questa anche la prossima. Un ko terribile quello subito da João Pedro Neves Filipe, meglio conosciuto come Jota.

L’attaccante portoghese si è infortunato la settimana scorsa, precisamente il 26 aprile nella gara contro il Dundee vinta dal suo Celtic per 5-0 e valevole per i playoff del massimo campionato scozzese, la Scottish Premiership.

Gravissimo infortunio per Jota: “Legamento crociato”

Jota è uscito al 35′ per un problema fisico, con il tecnico del Celtic Brendan Rodgers che ha fatto chiarezza al riguardo nella giornata di oggi, dopo che l’ex Rennes ha svolto gli esami strumentali. Come dichiarato dal manager dei biancoverdi, purtroppo il classe ’99 ha avuto un infortunio “al legamento crociato oltre che altri piccoli danni lì”.

Rodgers: “Lontano dal campo per sei-nove mesi”

“Non è una bella notizia né per lui né per noi – ha sottolineato Rodgers- Non sembrava così grave, ma quando gli hanno fatto la TAC al ginocchio, si è capito che probabilmente dovrà stare lontano dal campo per sei-nove mesi.

È piuttosto ottimista e filosofico su quello che gli è successo. Ha avuto un paio d’anni difficili dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita (all’Al-Ittihad, ndr), ma questo gli darà la possibilità di tornare ancora più forte. Sicuramente dovremo fare qualcosa sul mercato, non c’è dubbio, ma era comunque previsto che fosse così”, ha concluso il manager del Celtic.