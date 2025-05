“Italiano non faccia l’errore di Thiago Motta”: il consiglio prima di Bologna-Juve | ESCLUSIVO

Nel weekend la partita decisiva per la Champions, intanto arriva un suggerimento all’allenatore rossoblù

Pochi giorni a Bologna-Juventus, scontro diretto per il quarto posto. Sfida decisiva o quasi per la corsa Champions che attualmente vede i bianconeri avanti di un punto sui rossoblù.

Se n’è parlato a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it con l’intervento dell’ospite Luca Nigro, giornalista che si occupa delle vicende del club emiliano. “Credo che Vincenzo Italiano abbia fatto la sua miglior stagione ed è anche la miglior stagione del Bologna di Saputo perché è migliore anche di quella fatta da Motta” le sue prime dichiarazioni.

Nigro quindi continua spiegando il suo contatto: “Lo scorso anno è stato un miracolo, sei andato in Champions dopo una vita e confermarsi è ancora più difficile. Puoi anche non andarci, ma lottare fino alla fine è qualcosa di clamoroso. Il Bologna ha fatto veramente una grande stagione, al di là di come finiranno queste ultime quattro partite e la finale di coppa Italia. Il Bologna è il candidato ad essere la nuova Atalanta”.

Bologna, Nigro sicuro: “Grande merito di Italiano”

Dietro lo splendido campionato del Bologna ci sono davvero tante firme, come quella dei dirigenti Sartori e Di Vaio, ma Nigro sottolinea il grande lavoro fatto da Italiano.

“Credo che il merito sia stato in gran parte suo – le sue dichiarazioni -, è stato bravo a tirarsi il gruppo dalla sua parte e a farlo giocare come diceva lui. Il Bologna ha una fortuna: che Vincenzo Italiano non è Thiago Motta, né Chivu. Entrambi sono stati grandi giocatori e sono stati subito accostati ad una big, mentre Italiano non ha fatto una grandissima carriera da calciatore”.

Questo però non vuol dire che la chiamata non possa arrivare: “Credo che se chiama il Manchester United, chiama il Napoli, la Juve o il Milan una chiacchierata la fai ed è legittimo che possa scegliere di andare da un’altra parte. Io gli consiglio di non fare lo stesso errore di Motta perché poi le piazze sono diverse”.