Inter, nome nuovo dal Borussia: erede di Mkhitaryan a basso costo

L’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso attenzione a questa occasione che arriva direttamente dal Borussia Dortmund. Può essere infatti lui l’erede di Mkhitaryan, che potrebbe salutare visto che l’età non è quella dei tempi migliori.

Per i nerazzurri la testa, in maniera del tutto fisiologica, è tutta sulla UEFA Champions League. In maniera fisiologica ed anche inevitabile. La gara d’andata contro il Barcellona ha lasciato tante sensazioni positive, ma anche alcune notizie negative. A partire dalla conferma, qualora fosse necessaria, della forza del Barcellona ed in particolar modo di Lamine Yamal fino ad arrivare all’infortunio che terrà fuori Lautaro Martinez dalla gara di ritorno allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ma ovviamente non si può non pensare anche al calciomercato ed alla prossima stagione.

La società infatti deve farsi trovare pronta, dal momento che sono troppi gli aspetti che non si possono sottovalutare. A partire dal rischio di finire una stagione con zero titoli fino ad arrivare ad una età media che preoccupa. Emblema, in tal senso, è Mkhitaryan, che però continua ad essere decisivo in mezzo al campo. L’Inter deve necessariamente pensare al suo sostituto ed in tal senso attenzione a questa occasione a basso costo che può arrivare direttamente dal Borussia Dortmund. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa si sa a riguardo.

Inter, svolta per l’erede di Mkhitaryan? Nome nuovo dal Borussia

La notizia dei tempi di recupero di Lautaro è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In tal senso, però, ci sono aggiornamenti sul mercato che possono riportare il buon umore. A fine stagione potrebbe salutare, complici i suoi 36 anni di età, Mkhitaryan ed in tal senso emerge un nome nuovo. Stando a quanto raccontato da SpazioInter, infatti, l’Inter guarda con interesse in casa Borussia Dortmund. Il club giallonero ha deciso di mettere sul mercato Brandt, che potrebbe essere una occasione di mercato.

Calciatore dal talento purissimo e con una qualità fuori dal comune, ha il contratto in scadenza nel 2026 e per questo motivo può essere una ghiotta occasione di mercato. Fantasista puro, ha una grande gamba e può vivere con Inzaghi una evoluzione tattica simile a quella che ha avuto Mkhitaryan. Classe 1996, Brandt ha tutto quello che serve all’Inter, dal momento che garantisce tecnica, capacità di saltare l’uomo e visione di gioco. Sarebbe, dunque, un erede perfetto per l’armeno.

Oltre che da trequartista, Brandt può agire anche da ala sia a destra che a sinistra e si può rivelare per questo un’arma vincente per Inzaghi. Si attendono sviluppi per capire se questa pista si possa trasformare in una trattativa completa per l’estate per l’Inter.