Fissato il prezzo per lasciare la Juve: adesso costa la metà

Il mercato della Juventus dipende dalla qualificazione in Champions League: un big resta in bilico in vista della prossima estate

Senza l’accesso in Champions League, la Juventus potrebbe essere costretta a un’opera di ridimensionamento nel prossimo mercato estivo e sacrificare alcuni gioielli dell’attuale rosa di Igor Tudor.

Non è un mistero il corteggiamento delle big europee per Kenan Yildiz, negli ultimi giorni salito agli onori della cronaca in negativo per l’espulsione rimediata con il Monza che gli costerà la squalifica per le due gare decisive contro Bologna e Lazio. Di recente il Chelsea si è mosso per il fantasista turco, con la ‘Vecchia Signora’ che comunque non vorrebbe privarsi del giocatore la prossima estate. Un’offerta da capogiro e la mancata qualificazione in Champions potrebbe però cambiare le carte in tavola, così come anche per il destino sotto la Mole di Andrea Cambiaso.

Juventus, Cambiaso resta in bilico: c’è il pressing del Liverpool

Il jolly della Nazionale è calato a livello prestazionale nella seconda parte di stagione, complice l’infortunio alla caviglia e le ‘turbolenze’ sul mancato passaggio a gennaio alla corte di Guardiola nello scacchiere del Manchester City.

L’allenatore dei ‘Citizens’ rimane un estimatore di Cambiaso e potrebbe riprovare un nuovo assalto a giugno per l’ex terzino del Genoa. Il giocatore non risulta tra gli incedibili della Juventus, che per 40-45 milioni di euro lo lascerebbe partire a fine stagione. Sul numero 27 negli ultimi tempi c’è soprattutto il pressing del Liverpool, che lo ha posizionato nella short list dei potenziali sostituti di Alexander-Arnold, destinato al trasferimento al Real Madrid. La Juve nel mercato invernale chiedeva un assegno intorno agli 80 milioni, ma in estate abbasserà drasticamente le pretese per il cartellino del 25enne nazionale italiano.

Cambiaso, sotto contratto fino al 2029 con un ingaggio da 2,5 milioni all’anno più bonus, nella stagione in corso ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni con 2 reti all’attivo e 4 assist.