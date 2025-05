DIRETTA Serie A, Torino-Venezia: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo reale

Il Torino riceve il Venezia nell’anticipo del venerdì che apre la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 18 punti in favore dei piemontesi, che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Reduci dalla sconfitta contro il Napoli di domenica scorsa, i granata di Paolo Vanoli vogliono tornare subito al successo. Privi dello squalificato Lazaro, l’obiettivo è quello di restare nella parte sinistra della graduatoria, blindando il decimo posto dagli assalti di Como e Udinese. Gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, che a loro volta vengono dal ko non senza polemiche contro il Milan, sognano il colpo esterno per staccare l’Empoli e scavalcare il Lecce (impegnato domani contro il Napoli, ndr), portandosi in zona salvezza. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i piemontesi si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Coco nei minuti finali. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Venezia live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Venezia

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Ilic, Casadei; Vlasic, Elmas; Sanabria. All. Vanoli

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74; Inter 71; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Torino 43; Como 42; Udinese 41; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Empoli e Venezia 25; Monza 15.

PROSSIMI IMPEGNI: Torino-Inter domenica 11 maggio ore 18; Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio ore 18:30.