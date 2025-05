Bonucci, svolta in panchina: l’annuncio dell’ex Juventus

Bonucci sarà protagonista subito in panchina. L’ex difensore bianconero è voglioso di una nuova avventura: ecco il suo annuncio

Pochi minuti fa ai microfoni di SportMediaset è arrivato il suo annuncio. Attualmente è il collaboratore dell’Under 20 italiana: un momento decisivo per prendere così la miglior decisione possibile.

Un nuovo annuncio per sognare in grande. Leonardo Bonucci ha deciso di appendere gli scarpini per intraprendere così la sua nuova avventura come allenatore. Pochi minuti fa ha svelato così la sua voglia immensa di diventare subito capo allenatore: la sua leadership ha fatto la differenza negli anni da calciatore. Spesso è stato criticato per i tanti errori in marcatura, ma la sua qualità tecnica gli ha permesso di essere vincente anche con la Nazionale italiana. Una nuova mossa strategica per convincere tutti a puntare su di lui: ecco la pista clamorosa in vista del futuro.

Calciomercato, il nuovo sogno di Bonucci: la verità

Da calciatore ha dovuto lavorare più degli altri per imporsi su grandi palcoscenici. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha rivelato così il suo sogno nel cassetto: conosciamo il dettaglio che non è passato inosservato.

Attualmente Leonardo Bonucci è il collaboratore tecnico dell’Under 20 dell’Italia, guidata da Bernardo Corradi. Ai microfoni di SportMediaset ha rivelato di voler mettersi in proprio il prima possibile: i suoi modelli da allenatore saranno Conte e Mancini. Ha rivelato anche di voler arrivare a sedersi in panchina in Nazionale maggiore: questo è il suo sogno nel cassetto.

Il suo percorso è appena iniziato nel suo nuovo ruolo, ma già ha le idee chiare in vista dei prossimi anni. In questi mesi ha preso parte anche a diverse maratone mantenendosi in forma. Bonucci continuerà a rubare i segreti del mestiere insieme a Corradi: sarà subito protagonista nel ruolo di capo allenatore.

La panchina della Nazionale italiana è sempre molto ambita, ma l’ex Juve non vede l’ora di mettersi alla prova con nuove avventure suggestive. Bonucci potrebbe così optare per una nuova soluzione in vista della prossima stagione: le idee sono fin troppo chiare per scrivere anche la storia come allenatore. Ora è pronto a scrivere nuovi capitoli in vista del futuro: al momento è concentrato nel suo percorso nelle Nazionali giovanili per poi spingersi sempre più in là. Tutto può cambiare per conoscere le prossime squadre dell’ex bianconero.