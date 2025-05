Barcellona nel mirino, fasciature ai polsi sospette: “Ogni medico lo sa”

I bendaggi alle mani dei calciatori dei blaugrana stanno facendo discutere. Ecco le dichiarazioni dell’ex Real Madrid

E’ stata una partita che ha entusiasmato davvero tutti. Barcellona-Inter, che si è giocata al Montjuic lo scorso mercoledì, ha appassionato anche chi non è tifoso né dei blaugrana né dei nerazzurri.

E’ stato un 3 a 3 spettacolare, che ha lasciato ogni discorso qualificazione aperto. Si deciderà tutto al Meazza, il prossimo martedì 6 maggio alle ore 21.00, quando Inter e Barcellona si sfideranno per il match di ritorno. In palio c’è chiaramente la finale di Champions League.

In questi giorni si sta chiaramente parlando ancora della sfida in Spagna: dalla doppietta di Dumfries al gol di Marcus Thuram, ma si è elogiato chiaramente il giovanissimo Yamal, che per molti è già il miglior giocatore al mondo.

C’è anche il tema legato al gol in fuorigioco millimetrico di Mkhitaryan, oltre a quello legato agli infortuni, con i nerazzurri in apprensione per le condizioni di Lautaro Martinez, ma anche in casa Barcellona si fanno i conti con diversi problemi fisici, l’ultimo quello di Kounde, che prima della sfida contro l’Inter non si era mai fermato. Sotto la lente di ingrandimento è finita soprattutto la bellezza del calcio, capace di regalare ancora sfide come quella ammirata martedì sera.

Barcellona, bendaggi sospetti: parla Mihic

In queste ore, dunque, si sta davvero parlando di tutto, esaminando ogni dettaglio della partita. Gli occhi più attenti hanno, inoltre, notato come diversi calciatori blaugrana indossassero una fasciatura ai polsi.

Qualcuno ha pensato che si trattasse solo di moda. Un’idea che non trova d’accordo il dottor Niko Mihic, che a Marca ha detto la sua in merito: “Credo che un giocatore non indossi un equipaggiamento che mostra una lesione, a meno che non sia per porvi rimedio, non perché sia ​​più alla moda”.

“Non so cosa stia succedendo – prosegue l’ex responsabile dei servizi medici del Real Madrid -, ma quello che voglio dire è che qualsiasi medico sa che se si desidera un accesso venoso più facile, bisogna trovarlo nelle mani e nei polsi – riporta Tuttosport -. Non capisco perché lo stiano facendo e che lo neghino. Che dicano ‘no’, ma mostrami cosa stai facendo. Qual è il segreto? Non è per giocare a calciobalilla, vero?”.

Le dichiarazioni di Niko Mihic stanno chiaramente facendo parecchio discutere, soprattutto in Spagna. Ma le parole dell’ex Real Madrid hanno varcato anche i confini italiani