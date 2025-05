Addio Vlahovic: “Trattativa semplice”, il serbo avrebbe già detto sì

Juventus, il centravanti è in uscita e può lasciare il club a fine stagione: avrebbe già fatto sapere la sua destinazione preferita

Nel corso della complicata stagione della Juventus, Dusan Vlahovic è stato certamente uno dei giocatori più criticati. Per un rendimento decisamente sotto le aspettative e per le panchine collezionate tra gennaio e febbraio, prima dell’esonero di Thiago Motta.

Dall’arrivo di Igor Tudor, le gerarchie sembrano essere cambiate, ma nel frattempo non sembrano esserci passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, che termina nel 2026. Il croato infatti è un estimatore dell’attaccante, che sta trovando molto più spazio ai danni di Kolo Muani. E nel frattempo si inizia a parlare di futuro, con club dall’estero decisamente vigili. Vlahovic ha estimatori in Inghilterra, ma attenzione ad una pretendente dalla Spagna. L’Atletico Madrid infatti sta studiando con attenzione la situazione, complice anche la volontà del giocatore serbo.

L’Atletico Madrid punta Vlahovic, dalla Spagna: c’è il sì del bomber della Juve

Vlahovic è un nome che in casa Atletico piace sin da quando il calciatore militava nella Fiorentina. Secondo ‘El Gol Digital’, Diego Simeone sarebbe pronto ad approfittare proprio del contratto in scadenza per portare il serbo nella capitale spagnola, tanto da definirla una “trattativa facile”.

Il contratto in scadenza, sottolineano dalla Spagna, rappresenterebbe l’occasione perfetta per l’Atletico Madrid di fare un’offerta. E l’affare, affermano in terra iberica, si potrebbe chiudere ad un prezzo ragionevole, anche perché la Juventus vorrebbe evitare di perdere il giocatore a zero e sarebbe questa l’unica occasione per monetizzare. Simeone punta ad avere un rinforzo di peso in attacco: Vlahovic non sta vivendo il suo miglior momento in carriera, ma in casa Atletico Madrid sono convinti che il calciatore possa ritrovare la forma migliore.

Inoltre dalla Spagna sottolineano come il serbo sarebbe intenzionato ad accettare la proposta madridista e sarebbe ben felice di giocare al Metropolitano. Il progetto Atletico convince Vlahovic, che si sentirebbe al centro e valorizzato. Bisognerà quindi capire se l’affare potrà prendere corpo nel periodo estivo: ormai manca sempre meno tempo e gli affari potranno entrare nel boom.