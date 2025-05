Tegola per la Fiorentina: Palladino lo perde per infortunio

Fiorentina nei guai, contro il Betis arriva una tegola nel primo tempo: un giocatore viola deve lasciare il campo per un problema fisico, cambio immediato

Ancora una volta, la Fiorentina bussa alle porte di una finale europea. Avversario molto complicato, questa volta, in Conference League, il Betis, squadra di grande valore e che infatti nel primo tempo sta confermando tutta la sua forza, mettendo sin da subito in difficoltà i viola, con il vantaggio siglato da Ezzalzouli. Ma la necessità di dover rimontare sugli andalusi non è l’unico problema per la squadra di Palladino.

L’allenatore dei toscani infatti è stato obbligato, poco prima della mezz’ora, a un cambio forzato, perdendo uno dei suoi giocatori chiave. Dopo aver tentato una conclusione verso la porta, Danilo Cataldi ha accusato un visibile problema muscolare. Il centrocampista si è accasciato subito a terra, lasciando pochi dubbi sul fatto che dovesse essere immediatamente sostituito. Al suo posto è entrato Adli, mentre Cataldi è tornato in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio applicata alla coscia. A questo punto per il giocatore, come minimo, sono a forte rischio il match di campionato contro la Roma e la gara di ritorno con gli spagnoli tra una settimana. Le condizioni del giocatore andranno naturalmente valutate nelle prossime ore per avere l’esatta entità del problema e la durata dello stop.