DIRETTA Conference League, Betis-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Benito Villamarin’ tra i biancoverdi di Pellegrini e i viola di Palladino in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Betis a Siviglia in una gara valida come andata delle semifinali di Conference League. Una sfida tra due formazioni che vengono da due successi consecutivi nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro inglese Oliver.

Da una parte i viola di Raffaele Palladino, dopo le vittorie in Serie A contro il Cagliari e l’Empoli, hanno ancora qualche possibilità di ambire al quarto posto che vale la Champions. Privi di Dodò e Colpani fermi ai box per infortunio, i gigliati sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato prima il Panathinaikos e poi il Celje. Dall’altra parte i biancoverdi di Manuel Pellegrini, che a loro volta sono reduci dai successi nella Liga contro il Valladolid e il Girona, sono ad un solo punto dalla quinta posizione che in Spagna vale la Champions. I sivigliani hanno avuto la meglio sul Gent ai playoff, poi sul Vitoria Guimaraes agli ottavi e sul Jagiellonia ai quarti. Tra una settimana esatta la partita di ritorno in Toscana. La gara sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. L’ultimo precedente tra le due formazioni è una amichevole precampionato del 2022, quando gli andalusi si imposero con il risultato di 3-1. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Benito Villamarin’ tra Betis e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Betis-Fiorentina

BETIS (4-3-3): Vieites; Rulbal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. All. Pellegrini

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmunsson, Beltran. All. Palladino

ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra)

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Fiorentina domenica 4 maggio ore 18; Espanyol-Betis domenica 4 maggio ore 18:30.