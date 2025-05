Betis-Fiorentina 2-1, viola ko ma ancora vivi: Ranieri tiene aperto il sogno della finale

Fiorentina sconfitta a Siviglia, la squadra di Palladino soccombe per 2-1 contro gli spagnoli ma può sperare di ribaltare il risultato al ritorno

Torna a casa con una sconfitta, la Fiorentina, dalla trasferta in casa del Betis. I viola perdono per 2-1, ma è un ko rimediabile tra sette giorni al ‘Franchi’, per sperare di accedere alla finale di Conference League. La rete di Ranieri nella ripresa riduce lo svantaggio dopo i gol di Ezzalzouli e Antony e regala una speranza a Palladino.

Grande avvio degli andalusi, che passano con Ezzalzouli che tutto solo insacca dopo una azione di prepotenza di Bakambu. Isco sfiora subito il raddoppio, viola che nella prima parte del primo tempo sono abbastanza in difficoltà, ma poi riemergono e hanno una grande occasione per il pari, con un colpo di testa di Mandragora di poco a lato. Prima dell’intervallo, è Bartra ad avere una grande chance, ma manda alto da pochi passi.

Nella ripresa, l’ingresso di Kean rivitalizza la Fiorentina, che ha un paio di potenziali opportunità proprio con il centravanti della Nazionale, anche se c’è lavoro per de Gea che salva su un colpo di testa di Bartra. Ma nel momento migliore dei toscani, arriva il 2-0 di Antony con un gran destro all’incrocio.

La Fiorentina accusa il colpo e viene graziata da Fornals, che spreca l’occasione del tris. Viola rianimati dal gol di Ranieri, servito perfettamente da Gosens in area. Proprio Gosens avrebbe la palla del pari, ma di testa non trova la porta di pochissimo, così come Bartra, che ha una ennesima occasione su azione d’angolo ma non la sfrutta. Primo round al Betis, tra sette giorni a Firenze sarà battaglia. Nell’altra semifinale, successo largo del Chelsea che ipoteca la finale con il 4-1 in Svezia in casa del Djurgarden.

SEMIFINALI CONFERENCE LEAGUE

Betis-Fiorentina 2-1 – 6′ Ezzalzouli (B), 64′ Antony (B), 72′ Ranieri (F)

Djurgarden-Chelsea 1-4 – 12′ Sancho (C), 43′ Madueke (C), 59′, 65′ N. Jackson (C), 68′ Mulugeta (D)

SEMIFINALI EUROPA LEAGUE

Athletic Bilbao-Manchester United 0-3 – 30′ Casemiro, 37′ rig., 45′ Bruno Fernandes

Tottenham-Bodo Glimt 3-1 – 1′ Johnson (T), 34′ Maddison (T), 61′ rig. Solanke (T), 83′ Saltnes (B)