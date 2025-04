Serie A, Chivu torna a casa: firma con una big

Chivu non vede l’ora di farsi strada in Serie A. Spunta la nuova firma con una big italiana: ecco l’annuncio decisivo, la mossa a sorpresa

L’obiettivo numero uno del Parma è quello di raggiungere la salvezza aritmetica. Spunta una nuova mossa a sorpresa per conoscere il futuro di Cristian Chivu: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio a sorpresa. Saranno giorni decisivi per arrivare subito alla nuova destinazione.

Ha iniziato il suo percorso da allenatore nelle giovanili dell’Inter per poi mettere in mostra in Serie A le sue idee alla guida del Parma. Ecco il nuovo annuncio decisivo in vista della prossima stagione. Può salutare subito il club emiliano per firmare con una nuova big d’Europa: ecco la decisione definitiva. Una voglia immensa di trovare subito la nuova destinazione in Serie A: spunta la nuova mossa strategica per conoscere il futuro di Cristian Chivu. Novità interessanti per la prossima stagione: subito la svolta per una big della Serie A.

Calciomercato, la nuova squadra per Chivu: la decisione

Una nuova mossa strategica per conoscere il futuro di Chivu. L’allenatore rumeno proverà così subito a compiere il salto di qualità per ambire a grandi palcoscenici: spunta il nuovo affare in Serie A per svoltare definitivamente.

Cristian Chivu è pronto a raggiungere la salvezza alla guida del Parma. Fin dal suo arrivo l’allenatore rumeno è riuscito ad infondere le proprie idee alla squadra emiliana: come svelato dal quotidiano Leggo, il suo nome sarebbe finito sul taccuino della Roma che è alla ricerca di un valido allenatore per il futuro.

Negli ultimi anni ha guidato la Primavera dell’Inter per poi sposare il progetto del Parma sostituendo Fabio Pecchia, artefice della promozione della passata stagione. Un allenatore con idee moderne capace di osare il caos: parte dal 4-3-3 per poi sviluppare i propri principi di ampiezza e profondità. Chivu è un allenatore che ama sfidare il rischio: spesso le sue squadre hanno subito qualche gol di troppo.

Un ritorno a casa dopo aver vissuto anni magici da calciatore giallorosso. Claudio Ranieri è stato protagonista di un girone di ritorno entusiasmante: ora nella Capitale si sogna la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma dovrà così scegliere in tempi brevi il profilo del nuovo allenatore anche grazie al consiglio di Ranieri. L’esperto tecnico romano sarà protagonista come consulente dei Friedkin in ottica futura: ormai ci siamo per una nuova soluzione.