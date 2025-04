Scontro con Ibrahimovic: “Ci siamo menati in maniera imbarazzante”

Il racconto in diretta dell’accaduto: “Insulti e mazzate” con l’attuale Senior Advisor di Red Bird azionista di maggioranza del Milan

Zlatan Ibrahimovic? Meglio farselo amico, anche se poi la persona sarebbe più amabile del personaggio. Un personaggio senz’altro unico nel suo genere. Lo svedese non unisce, ma divide, e ha un ego smisurato che mal si concilia con il ruolo che ricopre da un anno e mezzo.

Un ruolo, quello di Senior Advisor di Red Bird, ancora non del tutto chiaro. In primis ai tifosi del Milan, che da lui si aspettavano un maggiore apporto e supporto, e meno dichiarazioni del tipo qui comando io.

Ma andiamo ai fatti, al fatto nuovo che poi è un retroscena che riguarda Ibrahimovic calciatore. Un calciatore immenso. Nella diretta di Tv Play, l’ex difensore Daniele Portanova ha raccontato cosa accadde anni fa in un Siena-Juventus. Naturalmente lui vestiva la maglia bianconera dei toscani, mentre Ibrahimovic quella della Juve, la prima squadra per la quale giocò qui in Italia.

Portanova e il nemico-amico Ibrahimovic: “Cosa è successo in un Siena-Juventus”

“In un Siena-Juventus, io e Ibrahimovic ci siamo menati in maniera imbarazzante“, ha svelato senza mezzi termini Portanova, oggi 46enne e con alle spalle ben 302 presenze in Serie A.

L’ex centrale è andato davvero nel dettaglio di quello che successe con lo svedese, che in Italia vinse 7 Scudetti (contando i 2 poi revocati alla Juve) realizzando 156 gol e 66 assist.

“Quando finì il primo tempo – ha aggiunto – mi diede la mano e mi disse: ‘Porta, da ora siamo migliori amici’. Per tutta la carriera, ci siamo rispettati. Bastò un mezzo tempo di insulti e di mazzate, per abbracciarci per dieci anni di carriera”.