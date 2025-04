Barcellona-Inter, sorpresa in campo: “Finisce prima”

Barcellona Inter finisce con una sorpresa: è già finita

Grande entusiasmo in casa nerazzurra per Barcellona-Inter: Thuram e Dumfries fanno sognare l’Inter, poi Yamal ha fatto tornare a sperare i blaugrana.

Per gli uomini di Inzaghi ora c’è da difendere il risultato e per i tifosi c’è un solo modo per resistere: far finire subito la partita.

Fischia la fine, arbitro villano. #BarcellonaInter — ➥ il Tommi  (@il_Tommi12) April 30, 2025

Sono già senza voce #BarcellonaInter — ✍️ ℂ𝔸ℙ𝕀𝕋𝔸ℕ 𝕁🎱𝕊 𝕂𝕀𝕂𝕆 ✍️ 🎱 (@capitanjoskiko) April 30, 2025

Per me può anche finire qui, eh. #BarcellonaInter — Sara Collicelli (@iColli_) April 30, 2025